Eddie Hearn: Floyd Mayweather x Conor McGregor ‘muito mais competitivo’ do que Francis Ngannou x Tyson Fury será

Eddie Hearn tem muito respeito por Francis Ngannou, mas não tem muita esperança nele.

Em outubro deste ano, Ngannou enfrentará o campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury em uma luta de boxe sem título. É uma luta que Ngannou vem perseguindo há mais de um ano e que ele teve que deixar o UFC para perseguir a sério, uma mudança que Hearn não considerava provável. Agora, porém, com a poeira baixada e Ngannou tendo conseguido tudo o que queria quando entrou pela primeira vez na agência gratuita, Hearn diz que “The Predator” jogou as coisas perfeitamente.

“Sim, com certeza”, disse Hearn A hora do MMA quando questionado se Ngannou provou que seus céticos estavam errados. “Quando falei com ele, pensei que talvez ele devesse encarar algumas lutas mais fáceis e construir credibilidade para aquela megaluta. Mas ele deixou bem claro que só queria ir direto para a grande luta. Acho que a razão para isso, com toda a honestidade, foi que eu disse isso ao empresário de Nate Diaz também. eu disse isso [Nate] deveria fazer a mesma coisa. Mas o problema é que eles não são muito bons. E se você fizer isso e for exposto como não tendo chance, então o mistério de ‘Ele pode? Ele consegue dar um soco forte? [is gone].”

Como presidente da Matchroom Sports, Hearn promove alguns dos maiores nomes do boxe e, como tal, ele não dá a Ngannou muita chance de causar a reviravolta, comparando a luta à luta cruzada de 2017 entre Floyd Mayweather Jr. Conor McGregor que viu Mayweather superar o então campeão do UFC.

“Quando você realmente vir a luta, perceberá muito rapidamente, como fizemos com Floyd e Conor, que eles não podem vencer”, disse Hearn. “E isso foi muito mais competitivo do que vai ser. Sim, poder de nocaute com um soco e coisas assim, mas é boxe vs. MMA. É absolutamente irrelevante.”

Ganhar a luta pode não ser o ponto. Para Ngannou, Fury representa de longe o maior pagamento de sua carreira nos esportes de combate e a realização de um sonho de toda a vida. De muitas maneiras, marcar a luta do Fury é a vitória para Ngannou, e Hearn, que lutou durante anos para fazer com que Fury se comprometesse com um confronto com seu lutador Anthony Joshua, respeita isso.

“Ele fez 100 por cento a coisa certa”, disse Hearn. “Ele consegue o máximo o mais rápido possível, sem que ninguém precise ver. Porque ele poderia participar de uma pequena luta por menos dinheiro e você pensaria: ‘Na verdade, você não pode colocar esse cara no ringue com Tyson. Na verdade, é uma grande incompatibilidade. Portanto, o mistério de ‘É uma incompatibilidade? Ele soca tão forte quanto todo mundo diz? Ah, ele já foi boxeador! faz você sintonizar. Então acho que ele jogou um blinder. Boa sorte para ele. Que cara adorável, vai ganhar muito dinheiro, boa sorte para ele.”

Ngannou enfrenta Fury no dia 28 de outubro em Riade, Arábia Saudita.