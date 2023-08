Eddie Hearn sobre luta ‘terrível’ entre Jake Paul e Nate Diaz: ‘Esses caras não ganhariam um título estadual’

Eddie Hearn não gostou muito da luta entre Jake Paul e Nate Diaz.

No início deste mês, Paul e Diaz finalmente se enfrentaram em uma luta de boxe muito aguardada, com Paul vencendo por decisão unânime após 10 rodadas de muita ação. Indo para a luta, muitos sentiram que Diaz era pouco mais que bucha de canhão para Paul, incluindo Hearn.

Mesmo depois que Diaz durou os 10 rounds completos e mostrou alguns lampejos de promessa, Hearn não está mudando de ideia sobre Diaz como boxeador, embora admita que pode ter superestimado Paul.

“Foi horrível”, disse Hearn a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Não me interpretem mal, o evento foi inacreditável. Você fez um ótimo trabalho. Brilhante. Mas quando você está falando – você conhece o MMA como a palma da sua mão. Eu sei boxe como a palma da minha mão, e estou assistindo isso como [face in his hands], ‘Isso é tão ruim.’ A razão pela qual Nate não foi parado é que Jake não tinha a habilidade. Ele não sabe como derrubar um lutador, cortar o ringue, espancá-lo e detê-lo. Mas eu dou meus adereços a Nate: super difícil. Super resistente. Mas você está falando de baixo, baixo nível em termos de padrão.”

Hearn é o presidente da Matchroom Sport e atualmente representa alguns dos maiores nomes do boxe, então ele sabe uma ou duas coisas sobre a doce ciência. A avaliação honesta de Hearn sobre o que viu em Paul-Diaz é que nenhum dos dois é bom boxeador.

“Temos algo no Reino Unido chamado título de área, que está em um raio específico – é como um título estadual”, disse Hearn. “Esses caras não ganhariam um título estadual – esse é o nível que eles estão lutando.

“Mas escute, parabéns a Nate. Ele definitivamente não tinha habilidade, mas o que ele tinha era coragem. Mas Jake simplesmente não tem a habilidade ou a experiência para derrubar alguém e detê-lo. E eu estava convencido de que ele o faria.

Não foi de todo ruim para Hearn, no entanto. Embora o CEO da Matchroom não seja um grande fã do produto no ringue quando Jake Paul luta, ele ainda respeita o pacote total quando se trata dos eventos que Paul promove. Hearn e Paul trabalharam juntos anteriormente para co-promover a luta Katie Taylor x Amanda Serrano em abril de 2022, e Hearn ainda tem um grande respeito pelo que Paul está tentando fazer, mesmo que ele não pense muito em suas habilidades. .

“É tão difícil dizer [whether Jake Paul is regressing] por causa do nível de oposição”, disse Hearn. “Achei que ele se saiu bem contra Tommy Fury, mas quando ele está lutando contra Nate – eu sei que Nate é super duro e você o ama, mas ele é muito limitado como boxeador. Eu não posso nem te dizer. Não sei.

“Eu ainda respeito Jake. Ele está dedicando tempo, treinando, fazendo rodadas. O evento foi inacreditável, os números foram ótimos e, apesar de ser um boxeador contra um cara do MMA, ainda parecia uma luta. Não parecia um evento do YouTube. Tinha boxeadores de verdade na eliminatória, Amanda Serrano. Eu gosto dos eventos. Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho nesse aspecto.”