A pouco mais de 24 horas após a fundação da Real Madrid tremeu com a grave lesão no joelho de Thibaut Courtoiso mesmo ocorreu logo após o início do segundo tempo da partida contra o Athletic Bilbao.

Com o jogo sob controle após os gols do primeiro tempo de Rodrigo e Jude Bellingham, Eder Militão foi pegar a bola de Sancetmas ele perdeu o equilíbrio e seu joelho esquerdo cedeu.

Os gestos do zagueiro brasileiro dispararam alarmes: mãos no rosto, gritos de dor e a sensação de que a lesão pode ser gravíssima. Carlos Ancelottique viu a jogada com clareza, rapidamente mandou Antonio Rudiger para esquentar e pediu a substituição.

Militão saiu de campo por conta própria, mas no caso de lesões no joelho nem sempre isso indica que não há um problema sério. Nas próximas horas, o camisa 3 do Real Madrid passará por exames médicos para saber a gravidade exata da lesão. No momento, pouco mais poderia ser feito do que colocar gelo no joelho para reduzir a inflamação e a dor e atrasar um exame mais aprofundado do joelho danificado.

A torcida do San Mames, animada desde o primeiro apito – principalmente contra Dani Carvajal e Vinícius Jr. – aplaudiu Militão ao deixar o campo.