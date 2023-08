EDITAIS liberam mais de 4 mil vagas em todo o país

Se você está em busca de uma vaga na Polícia Civil (PC) do seu estado, é hora de se preparar! Com previsão de mais de 4 mil vagas nos próximos meses deste segundo semestre, concursos estão sendo anunciados em diversas regiões do Brasil.

Concursos em Destaque

Alguns estados já têm concursos previstos com aproximadamente mil vagas. São eles: São Paulo, Pernambuco, Pará, Santa Catarina e Ceará. Além disso, outros estados também estão se preparando para lançar novos editais. Vamos conhecer mais detalhes sobre alguns desses concursos:

Concurso PC-SP

A Polícia Civil de São Paulo está prestes a lançar o edital com mais de 3.500 vagas. A divulgação foi adiada devido a ajustes no contrato com a banca examinadora, a Fundação Vunesp. O edital contemplará os seguintes cargos:

Investigador de Polícia de 3ª classe: 1.250 vagas e salários de R$ 5.879,68.

Escrivão de Polícia de 3ª classe: 1.333 vagas e salários de R$ 5.879,68.

Médico Legista de 3ª classe: 116 vagas e salários de R$ 12.954,40.

Perito Criminal de 3ª classe: 249 vagas e salários de R$ 12.954,40.

Delegado de Polícia de 3ª classe: 552 vagas e salários de R$ 15.037,99.

É importante ressaltar que todos os cargos exigem curso superior.

Concurso PC-PE

Em Pernambuco, o edital com 445 vagas para cargos de nível superior já foi autorizado e a expectativa é que seja divulgado em breve. Serão oferecidas 45 vagas para delegado, 250 para agente e 150 para escrivão. Para concorrer ao cargo de delegado, é necessário ser bacharel em Direito e ter prática jurídica de, no mínimo, três anos. Além disso, é exigida a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. Os salários ainda não foram divulgados pelo governo pernambucano.

Concurso PC-PA



Você também pode gostar:

O governo do Pará também planeja realizar um novo concurso para a Polícia Civil, com 237 vagas. A expectativa é que o edital seja lançado ainda neste ano. Os cargos já foram anunciados e contemplarão as áreas policial e administrativa. Serão oferecidas 100 vagas para escrivão e 137 vagas para servidores administrativos diversos. A definição das faixas salariais ainda está em andamento.

Concurso PC-SC

Em Santa Catarina, o concurso para a Polícia Civil foi autorizado em junho deste ano, mas ainda aguarda a contratação da banca examinadora. Inicialmente, serão oferecidas 60 vagas, distribuídas entre delegados e psicólogos policiais. Os salários previstos são de R$ 18.866,40 e R$ 8.777,40, respectivamente. Além disso, há previsão de um novo concurso em 2024 para os cargos de agente e escrivão.

Concurso PC-CE

No Ceará, o governador Elmano de Freitas anunciou que novos concursos públicos para as Forças de Segurança do Estado serão divulgados em setembro deste ano. Mais informações serão divulgadas em breve.

Como se preparar

Com tantas oportunidades surgindo, é essencial se preparar adequadamente para os concursos da Polícia Civil. Aqui estão algumas dicas para te ajudar nessa jornada:

Estude o edital: Leia atentamente o edital do concurso desejado. Ele será seu guia para conhecer as regras, conteúdos programáticos e critérios de avaliação. Faça um cronograma de estudos: Organize seu tempo de estudo de acordo com as disciplinas exigidas no edital. Reserve períodos específicos para cada uma delas. Utilize materiais de qualidade: Busque materiais atualizados e confiáveis para estudar. Livros, apostilas, videoaulas e cursos preparatórios podem ser ótimos aliados nessa jornada. Resolva questões anteriores: Pratique com questões de concursos anteriores para conhecer o estilo da banca examinadora e se familiarizar com a estrutura das provas. Faça simulados: Realize simulados para testar seus conhecimentos e identificar pontos que precisam ser reforçados. Cuide da saúde física e mental: Tenha uma alimentação equilibrada, pratique atividades físicas e reserve momentos de descanso para manter o corpo e a mente saudáveis durante a preparação.

Lembre-se de que a preparação para concursos exige dedicação e disciplina. Mantenha-se motivado e busque apoio de colegas e familiares para enfrentar os desafios que surgirão pelo caminho.

Oportunidades imperdíveis

Os concursos para a Polícia Civil em 2023 prometem ser oportunidades imperdíveis para aqueles que desejam ingressar na carreira policial. Com milhares de vagas sendo oferecidas em diversos estados do Brasil, é importante estar atento aos editais, se preparar adequadamente e buscar a aprovação. Siga as dicas mencionadas neste artigo e esteja preparado para conquistar sua vaga na Polícia Civil. Boa sorte!