editais para nível fundamental somam mais de 5 mil vagas em todo o país

Os concursos públicos são uma excelente chance para mudar de vida, inclusive, pelo fato de garantir a estabilidade financeira.

Confira a seguir a lista com salários que podem chegar a R$ 3 mil, em várias regiões do país e oportunidades para várias carreiras.

Concursos públicos – nível fundamental

Veja as chances a seguir

Cijun-SP

A Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun) anuncia concurso para várias nível de escolaridade, inclusive, ensino fundamental.

O certame oferta as seguintes vagas:

Auxiliar de Manutenção Júnior (CR);

Técnico Administrativo Júnior (1);

Técnico de TI Júnior (3);

Advogado Pleno (1);

Analista Administrativo Júnior – Financeiro (CR);

Analista Administrativo Júnior (CR);

Analista Administrativo Júnior – Recursos Humanos (1);

Analista Administrativo Pleno (1);

Analista de Dados Pleno (1);

Analista de Segurança da Informação Pleno (1);

Analista de TI Júnior (Redes e Serviços) (3);

Analista de TI Júnior (Desenvolvedores) (5);

Analista de TI Pleno (1);

Analista de TI Júnior Geoprocessamento (1);

Analista de TI Júnior Mobile (1);

Analista de TI Júnior Portais e Sites (1);

Arquiteto de Redes Pleno (1);

Arquiteto de Sistemas Pleno (1);

Auditor de Sistemas Pleno (CR);

Auditor Interno Pleno (CR);

Designer de UX Pleno (1); e

Engenheiro de Telecom Pleno (1).

Os salários são atrativos e variam de acordo com a carreira.

Comcap



A Comcap (Autarquia de Melhoramentos da Capital), em Santa Catarina, anuncia vagas para nível fundamental. Ao todo são 195 oportunidades para determinadas áreas.

No caso de nível fundamental incompleto são as seguintes carreiras:

gari de coleta (90 vagas + CR) e gari de limpeza pública (80 + CR). Os respectivos salários são de R$ 2.329,07 e R$ 1.629.

Já para o cargo de motorista (25 + CR), a exigência é de ensino fundamental completo, experiência profissional de cinco anos e carteira nacional de habilitação na categoria “D”. O vencimento é de R$ 3.187,45.

Os aprovados terão direito ao auxílio alimentação. As inscrições poderão ser feitas até 28 de agosto por meio do portal FEPESE. Veja mais concursos públicos.

CORE MG

O concurso do (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais) anuncia edital com mais de 400 vagas e oportunidades para nível fundamental. Neste caso, o cargo é de auxiliar de limpeza (2 vagas + 50 CR) exige escolaridade mínima de ensino fundamental completo e recebe o salário inicial de R$ 1.398,39.

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 21 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), organizador do processo de seleção. O valor da taxa é R$ 50.

Concurso Goiás

A prefeitura de Goiandira anuncia concurso para todos os níveis de escolaridade. Ao todo são 508 vagas e os salários poderão chegar a R$ 4.750.

Entre os cargos estão:

auxiliar de serviços gerais (48 vagas + 144 CR), agente de vigilância (6 + 18 CR), motorista (9 + 27 CR), oficial de serviços gerais – merendeira (6 + 18 CR), oficial de obras e serviços (3 + 9 CR), mecânico (1 + 3 CR), operador de máquinas leves (3 + 9 CR), operador de máquinas pesadas (5 + 15 CR) e recepcionista (5 + 15 CR).

As inscrições serão recebidas entre os dias 3 de agosto e 5 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Aroeira, banca organizadora.

Prefeitura Campos do Jordão

A prefeitura informa que serão liberadas 142 vagas para vários níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

As oportunidades são:

ensino fundamental incompleto: agente de limpeza pública, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, carpinteiro, coveiro, eletricista, encanador, pedreiro e pintor;

ensino fundamental completo: agente da defesa civil, auxiliar de cuidador, bombeiro civil, cozinheira, cuidador, mecânico, motorista de veículos especiais, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e recepcionista.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Pesquisas Econômicas – IPEFAE (https://concursos.ipefae.org.br).

Prefeitura de Curitiba

A prefeitura de Curitiba informa que tem edital na praça para vários níveis de escolaridade. São 905 vagas, contudo, o edital está suspenso temporariamente. O certame oferta as seguintes vagas:

Agentes Comunitários de Saúde (57) – R$ 1.708,88

Agentes de Combate às Endemias (11) – R$ 1.708,88

Auxiliares de Saúde Bucal em Saúde Pública (12) – R$ 1.753,36

Cirurgiões-Dentistas (25) – R$ 6.627,27

Enfermeiros (20) – R$ 4.550,71

Farmacêuticos Bioquímicos (5) – R$ 4.550,71

Fisioterapeutas (5) – R$ 4.550,71

Fonoaudiólogos (5) – R$ 4.550,71

Médicos – área de atuação Médico (30) – R$ 6.627,27

Psicólogos (15) – R$ 4.550,71

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (35) – R$ 2.307,84

Técnicos de Saúde Bucal em Saúde Pública (20) – R$ 2.307,84

Terapeutas Ocupacionais (3) – R$ 4.550,71

EDUCAÇÃO (589 vagas)

Professores de Educação Infantil (256) – R$ 2.792,20

Auxiliares de Serviços Escolares (175) – R$ 1.761,25

Profissionais do Magistério Docência I (147) – R$ 2.325,23

Profissionais do Magistério Docência II – Educação Física (11) – R$ 2.325,23

ASSISTÊNCIA SOCIAL (67 vagas)

Educadores Sociais (65) – R$ 2.792,20

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (2) – Salário: R$ 2.307,84

SAÚDE OCUPACIONAL (6 vagas)