edital aberto com vagas para nível superior

A Prefeitura do município de Teresina, no estado do Piauí, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível superior.

A banca responsável pela organização do concurso público é a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Vagas e salários Teresina – PI

Ao todo, a Prefeitura de Teresina oferece 12 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Vagas e cargos

Administração – 3 vagas;

Arquivologia – 1 vaga;

Ciências Atuariais – 1 vaga;

Contabilidade – 1 vaga;

Direito – 1 vaga;

Economia – 1 vaga;

Psicologia – 1 vaga;

Serviço Social – 2 vagas;

Tecnologia da Informação – 1 vaga.

O salário oferecido pela Prefeitura de Teresina – PI é de R$ 4.254,14 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:



Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições concurso público Teresina – PI

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Teresina têm até o dia 5 de setembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FCC.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FCC até o dia 11 de agosto de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Teresina – PI

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Administração

Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização.

Arquivologia

Organizar documentação de arquivos institucionais;

Classificar documentos de arquivo;

Codificar documentos de arquivo;

Decidir o suporte do registro de informação.

Ciências Atuariais

Promover, pesquisar e estabelecer planos e políticas de investimentos e amortizações, calcular a probabilidade de eventos, avaliar risco e fixar prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.

Contabilidade

Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; escrituração de livros contábeis, bem como levantamento dos respectivos balanços e demonstrações.

Direito

Analisar e emitir pareceres acerca dos pedidos de natureza previdenciária, processos administrativos, licitações e demais consultas no âmbito do IPMT.

Economia

Estudar e organizar indicadores econômicos, analisando dados coletados relativos à política econômica, financeira, comercial, cambial, de créditos e outras.

Psicologia

Atuar no planejamento e na implantação de Projeto Político de Gestão de Carreiras;

Atuar no planejamento, avaliação e controle de resultados.

Serviço Social

Atendimento e acompanhamento aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina – IPMT.

Tecnologia da Informação

Planejar, desenvolver, homologar e implantar sistemas de informação e bases de dados e execução de outras atividades correlatas no âmbito de sua competência institucional.

Etapas concurso público Teresina – PI

O concurso público para a Prefeitura de Teresina contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 19 de novembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.