edital avança e vai sair nos próximos dias

O concurso Ceasa ES ( Central de Abastecimento do Estado- Espírito Santo) vai sair em breve. O edital já tem comissão pronta.

O grupo será responsável por cuidar do andamento do edital, além de escolher a banca organizadora do concurso ES. A empresa vai receber as inscrições e acompanhar as etapas do certame.

Ceasa ES

Criada em 1972, a CEASA – Central de Abastecimento é uma empresa pública que faz a comercialização e distribuição de produtos de hortifruticultura (hortifrutigranjeiros) a nível de atacado em uma região, tais como verduras, legumes, flores, pescados, entre outros.

Já as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) é a responsável pelo abastecimento alimentar capixaba desde 1977.

Outros concursos Ceasa

O concurso Ceasa (Centrais de Abastecimento), em Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas para vagas em duas cidades do estado. As oportunidades são para médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 14 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, banca organizadora do processo de seleção. As taxas são: R$ 100 para ensino médio;

R$ 120 para curso técnico; e

R$ 150 para formação superior. Vagas concurso Ceasa São 07 vagas com lotação nos municípios de São José/SC e Tubarão/SC. A contratação será CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. As vagas do concurso Ceasa para nível médio são de agente operacional administrativo II auxiliar administrativo (2 vagas em São José) e agente operacional técnico II orientador de marcado (2 em São José e 1 em Tubarão). Os salários são de R$ 2.375,35 para auxiliar administrativo e R$ 2.473,12 para orientador de mercado. á para nível superior, as oportunidades são para agente técnico de formação superior I contador (1 em São José). Neste caso é preciso ter graduação em Ciências Contábeis. Os salários são de 5.536,23. Vale lembrar que quem possui ensino médio completo e curso técnico agrícola pode se inscrever para o cargo de agente operacional técnico III técnico agrícola (1 em Tubarão). O vencimento é de R$ 3.279,62. Os aprovados do concurso Ceasa ainda terão direito a estes benefícios: vale-alimentação no valor de R$ 643,28;

vale-transporte;

auxílio-creche/ babá;

plano de saúde por adesão com coparticipação do empregado. Como serão as provas do concurso Ceasa? O concurso terá apenas a fase objetiva com conteúdos gerais e específicos. Serão 55 questões divididas entre: 10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico;

5 de noções de informática; e

35 de conhecimentos específicos. A fase objetiva está marcada para 17 de setembro. Clique aqui e acesse o edital Outros concursos ES O concurso Polícia Penal ES (Espírito Santo) está aberto com oferta de 600 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 4.341,06. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto, no site da banca organizadora, IBADE, ao custo de R$ 68,80. Porém, quem pode se candidatar a uma das vagas? Quem pode se inscrever no concurso Polícia Penal ES? Para ser um policial penal é preciso cumprir com os seguintes requisitos: Ter, na data da posse, 18 anos de idade , no mínimo, quando for convocado para o curso de formação;

, no mínimo, quando for convocado para o curso de formação; Possuir, na data da posse, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida;

ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida; Possuir, na data da posse, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “B” ou superior;

ou superior; Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa;

Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

Estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

Apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;

Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

Apresentar declaração de bens. Como serão as provas do concurso Polícia Penal ES? As provas estão marcadas para 08 de outubro. Vale lembrar que o certame vai contar com várias fases. Além da prova objetiva serão: Prova de redação , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame de saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exame psicotécnico , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Investigação social, de caráter eliminatório. A prova objetiva do concurso Polícia Penal ES será dividida da seguinte forma: a) Conhecimentos Gerais (35 questões): Língua Portuguesa – 15 questões; Informática – 05 questões; Raciocínio Lógico – 10 questões; Atualidades – 05 questões.

b) Conhecimentos Específicos (25 questões): Direitos Humanos – 05 questões. Direito Administrativo – 06 questões; Direito Penal – 08 questões; Processo Penal – 06 questões.