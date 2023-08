edital com 235 vagas já tem data para sair na PB

O concurso engenharia e arquitetura é uma grande oportunidade para quem deseja entrar na área. Dessa vez, as vagas são para Paraíba.

A confirmação foi feita por Tibério Limeira, secretário de administração, por meio de publicação em suas redes sociais.

Vagas concurso engenharia e arquitetura

O certame terá 2.380 vagas, contudo, somente para engenharia e arquitetura serão 235 vagas. Vale lembrar que o concurso já tem distribuição de vagas definida. Veja:

Para ensino médio:

técnicos em edificações – 50 vagas

Já para superior serão as seguintes:

engenheiro civil – 100 vagas

engenheiro ambiental – 10 vagas

engenheiro eletricista – 10 vagas

engenheiro da computação – 10 vagas

engenheiro agrônomo – 25 vagas

arquiteto – 20 vagas

geógrafo – 10 vagas

O edital do concurso engenharia e arquitetura está previsto para 25 de agosto.

Outros concursos na Paraíba



O concurso SEE PB ( Secretaria Estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba) pode sair em breve. Os esclarecimentos vieram por parte do secretário de administração, Tibério Limeira.

Ao todo serão mil vagas. De acordo com informações, o edital será lançado em novembro.

Novo concurso SEE PB

O aval e anúncio foi dado em maio.

“Além disso, devemos fazer concursos para outras áreas”, disse. “Além das 1.000 vagas serão oferecidas outras oportunidades para outras áreas, como pedagogo, psicopedagogo e psicólogo, além de assistente social”, anunciou o secretário na época

O nome da banca ainda será confirmada. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso SEE PB. As mil vagas serão para docentes.

Como foi o último concurso SEE PB

O último edital aconteceu em 2019 e foram mil vagas divididas entre os seguintes cargos:

artes – 72 vagas

biologia – 150 vagas

educação física – 68 vagas

filosofia – 6 vagas

física – 47 vagas

geografia – 72 vagas

história – 78 vagas

língua espanhola – 18 vagas

língua inglesa – 61 vagas

português – 195 vagas

matemática – 199 vagas

química – 28 vagas

sociologia – 6 vagas

Outro edital

O concurso CGE PB (Controladoria Geral do Estado da Paraíba) já tem data para sair. As confirmações vieram pelo secretário de Administração, Tibério Limeira, por meio de publicação em suas redes sociais.

Vale lembrar que a empresa responsável já foi divulgada. A FGV será a banca que vai comandar a seleção, Portanto, vai receber as inscriçõs e viabilizar as etapas do certame.

O concurso foi confirmado em maio. Portanto, o edital deve sair até o dia 25 de agosto.

Vagas concurso CGE PB

Ao todo serão 12 vagas para o cargo de auditor de controle interno, para preenchimento imediato. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.624,29, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As oportunidades para nível superior serão nas seguintes áreas:

arquitetura

administração

ciências contábeis

direito

economia

engenharia

informática

ciências da computação

processamento de dados

Como foi o último concurso CGE PB

O último edital aconteceu em 2007 . Ao todo foram 16 vagas para o cargo de auditor de contas públicas, cargo com exigência de nível superior e remuneração inicial de R$ 4.274,22.

A Cespe foi a empresa organizadora. O concurso contou com:

provas objetivas

treinamento inicial

Ao todo foram 80 questões divididas da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 25 questões

conhecimentos específicos – 55 questões

Concursos no Nordeste

O concurso CREF AL (Conselho Regional de Educação Física da 19 Região) pode sair em breve. O edital deve ofertar salários de até R$ 5 mil.

O certame já conta com banca organizadora e será voltado para nível médio e superior. Vale lembrar que o Quadrix será a empresa que vai receber as inscrições e organizar as fases do certame.

Vagas concurso CREF AL

Para nível médio, a seleção será para o cargo de assistente administrativo, com remuneração inicial de R$ 2.075,61. Já para nível superior as vagas serão para a carreira de agente de orientação e fiscalização, com inicial de R$ 5.000,75.

As vagas serão para os seguintes locais: