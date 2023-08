Edital com 60 VAGAS e salário de R$20 MIL

No mês de julho, a Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, divulgou a criação de mais de 3 mil oportunidades por meio de certames públicos. O concurso CVM é um dos que estão na lista para beneficiarem dezenas de brasileiros.

Embora ainda não tenha sido estipulada uma data concreta, o concurso CVM aparentemente já está sendo organizando para o lançamento do edital. Segundo informações, um comunicado foi enviado à Subsecretaria de Orçamento e Administração (SOA) do Ministério da Fazenda, a fim de viabilizar as ações necessárias para a concretização do certame.

Detalhes do concurso próximo concurso CVM

Ao que parece, a definição dos cargos e das atribuições dos concursados foi estabelecida no dia 14 de agosto. A partir dessa decisão, ficou acordado que a data de ingresso nas vagas estará disponível a partir de dezembro de 2023. Recentemente, a SOA recebeu o mencionado comunicado.

A Comissão de Valores Monetários comunicou que uma página na web foi criada. Assim, os interessados conseguirão acompanhar as informações já disponíveis sobre os exames planejados para os anos de 2023 e 2024.

De acordo com dados apurados, o total de vagas ofertadas será de 60:

40 para posições de analista;

20 para a posição de inspetores.

Todas as oportunidades têm um salário inicial de R$ 20.924,80, de acordo com o que é estipulado pela Lei 11.890/08.

Vale lembrar que, no caso dos analistas, os cargos estão divididos em diversas áreas de conhecimento, como



Mercado de Capitais;

Normas Contábeis;

Auditoria.

A autarquia tem um prazo de seis meses para publicar o edital do concurso. Isso significa que as datas específicas do certame, bem como a distribuição de vagas por especialidades e localidades, devem ser divulgadas até dezembro.

O que fazem os inspetores e analistas da CVM

O inspetor atua na fiscalização de entidades que a CVM supervisiona. Assim, planeja e executa inspeções, além de instruir processos sancionadores.

Já o analista tem as atividades variando conforme a área em que o cargo atua. Por exemplo: o analista do Mercado de Capitais executa atividades especializadas precisas para a supervisão e regulação das entidades em jurisdição da Comissão. Dessa forma, elabora atos normativos, implementa e aperfeiçoa sistemas de registro. Sem contar que acompanha e providencia resposta para as reclamações dos investidores.

O analista das Normas Contábeis e da Auditoria cria normas para sua área, mantendo o sistema de credenciamento dos Auditores Independentes. Ele responde consultas técnicas das outras áreas e do mercado em se tratando da aplicação das diretrizes.

Já o analista dos Recursos Humanos trabalha com a de gestão de pessoas na CVM, fazendo:

Processo seletivo;

Capacitação;

Avaliação de desempenho;

Administração de cargos e salários, bem como benefícios.

Último concurso CVM (2010)

Organizado pela ESAF (Escola de Administração Fazendária), o concurso CVM realizado no ano de 2010, ofereceu 150 oportunidades para os cargos de Analista, Agente Executivo e Inspetor. Na época, os candidatos tiveram avaliação através das provas Discursivas e Objetivas.

A prova deste certame valeu, 10 pontos, no máximo, para qualquer um dos cargos. Assim, a avaliação discursiva versou acerca do desenvolvimento do tema atual, com 40 linhas mínimas e 60 linhas máximas, conforme observado o roteiro estabelecido na prova.

Deficiência de pessoal

Apesar da abertura do concurso, a CVM ressaltou, logo após o anúncio do governo, que há uma carência de 30% de pessoal em comparação com a situação de dez anos atrás. A Comissão informou, por meio de uma nota, que há 30 cargos de inspetor vagos, 55 de analista e 102 de agente executivo.

O presidente da autarquia, João Pedro Nascimento, afirmou: “A CVM tem buscado as interlocuções apropriadas junto ao governo federal para ampliação do seu orçamento, aprimoramentos tecnológicos e, sobretudo, o reconhecimento do valor das pessoas”.