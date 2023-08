Edital com 7.548 vagas encerra inscrições para deficientes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2023. Este processo oferece 7.548 vagas temporárias em todo o país, destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Inscrições para PcDs

As inscrições para o processo seletivo do IBGE encerram nesta quinta-feira, dia 17, às 10h (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do formulário disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pela seleção.

Para participar, é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 42,20. No entanto, é possível solicitar a isenção do pagamento, desde que o candidato atenda a uma das seguintes condições:

Ser parte de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico ), do governo federal;

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vagas e benefícios

As vagas oferecidas pelo processo seletivo do IBGE são para trabalhar em pesquisas econômicas e sociodemográficas, não tendo relação com o Censo 2022. Os contratos têm previsão de duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Os cargos disponíveis são:

Agente de pesquisas e mapeamento: 6.742 vagas;

Supervisor de coleta e qualidade: 806 vagas.

Os salários oferecidos são de R$ 1.387,50 para agentes de pesquisas e mapeamento e R$ 3.100 para supervisores de coleta e qualidade. Além da remuneração, os servidores também contarão com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.



Distribuição de vagas

Das 6.742 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, 4.833 são destinadas à ampla concorrência, 1.355 são reservadas para negros e 554 são voltadas para pessoas com deficiência. A distribuição das vagas por unidade da Federação pode ser conferida na tabela abaixo:

Estado Vagas para PcDs Acre 15 Alagoas 21 Amapá 11 Amazonas 27 Bahia 89 Ceará 46 Distrito Federal 24 Espírito Santo 19 Goiás 48 Maranhão 41 Mato Grosso 24 Mato Grosso do Sul 14 Minas Gerais 170 Pará 60 Paraíba 31 Paraná 97 Pernambuco 81 Piauí 22 Rio de Janeiro 80 Rio Grande do Norte 18 Rio Grande do Sul 65 Rondônia 14 Roraima 7 Santa Catarina 61 São Paulo 253 Sergipe 12 Tocantins 10

Para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, das 806 vagas disponíveis, 604 são destinadas à ampla concorrência, 161 são reservadas para negros e 41 são destinadas a pessoas com deficiência. A distribuição das vagas por estados e pelo Distrito Federal pode ser conferida na tabela abaixo:

Estado Vagas para PcDs Acre 2 Alagoas 2 Amapá 1 Amazonas 3 Bahia 13 Ceará 7 Distrito Federal 4 Espírito Santo 1 Goiás 9 Maranhão 5 Mato Grosso 4 Mato Grosso do Sul 2 Minas Gerais 32 Pará 9 Paraíba 4 Paraná 18 Pernambuco 15 Piauí 3 Rio de Janeiro 17 Rio Grande do Norte 4 Rio Grande do Sul 12 Rondônia 2 Roraima 1 Santa Catarina 13 São Paulo 54 Sergipe 2 Tocantins 1

Prova e cronograma do Seletivo IBGE

A prova objetiva do processo seletivo do IBGE está marcada para o dia 17 de setembro. Serão 60 questões de múltipla escolha, que deverão ser resolvidas em um período máximo de três horas e meia. O gabarito será divulgado no dia 18 de setembro e os candidatos terão os dias 19 e 20 do mesmo mês para interpor recursos contra o gabarito. O resultado final está previsto para o dia 23 de outubro.

Outros editais

Além do processo seletivo do IBGE, o instituto também possui autorização do governo federal para realizar outras duas seleções, organizadas pelo Instituto Selecon e pelo Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional). Essas seleções visam preencher um total de 593 vagas, distribuídas entre os cargos de agente de pesquisas por telefone, agente censitário de mapeamento, codificador e supervisor de pesquisa.

Principais datas do Seletivo IBGE

A seguir, destacamos as principais datas do processo seletivo do IBGE:

Publicação dos editais: 4 de julho;

Inscrições: de 4 a 23 de julho;

Inscrições reabertas para PcDs: de 8 a 17 de agosto;

Divulgação dos locais de realização da prova: 11 de setembro;

Aplicação da prova objetiva: 17 de setembro;

Divulgação do gabarito: 18 de setembro;

Interposição de recurso contra o gabarito: de 19 a 20 de setembro;

Divulgação do resultado final: 23 de outubro.