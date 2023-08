Edital com quase 300 vagas e salários de R$ 10 mil vai sair nos próximos dias

Mais um edital chegando. Dessa vez, as oportunidades são para médio e superior. Ao todo são 254 vagas e salários que podem chegar a R$ 10 mil.

As vagas são para Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo – CET SP. O concurso já conta com banca. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) foi a banca escolhida e oficialmente contratada.

O documento foi publicado nesta quarta, 16 de agosto, e informa também sobre o valor da taxa de inscrição:

R$ 55 para agente de trânsito e R$ 70 para gestor de trânsito.

Vagas deste edital

Ao todo serão 254 vagas, sendo 200 para agente de trânsito e 54 para gestor do trabalho. Sobre cadastro reserva, o documento destacou que poderão ser convocadas 2.000 pessoas para agente de trânsito e 540 para gestor de trânsito, ate a validade do certame.

Requisitos

Sobre requisitos, dependem de cada cargo. Para agente de trânsito, é preciso possuir apenas ensino médio completo e carteira de habilitação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 3.788,37.

Para gestor, é necessário ter nível superior, além de registro no conselho regional, carteira de habilitação a partir da categoria “B” e seis meses de experiência na respectiva área de formação. A remuneração inicial é de R$ 10.302.

Os aprovados deste edital receberão os seguintes benefícios:



assistência médico-hospitalar/odontológica;

vale-refeição;

vale-transporte;

vale-alimentação;

seguro de vida em grupo; e

auxílio educação infantil.

O certame será dividido nas seguintes fases:

prova objetiva de múltipla escolha; prova prática de direção veicular para agente de trânsito; e prova prática de aptidão física para todos os cargos.

Como foi o último concurso?

O último concurso deste edital aconteceu em 2008 e ao todo foram 60 vagas. A empresa organizadora foi a FUNDATEC. Os cargos ofertados foram:

advogados em diversas áreas,

agente de manutenção de sinalização,

agente de manutenção de veículos em diversas áreas,

agente de pesquisa,

agente de transporte,

analista de gestão em diversas áreas,

analista de tecnologia da informação em diversas áreas,

analista técnico,

assistente de administração,

enfermeiro,

engenheiro de segurança do trabalho,

gestor de educação de trânsito,

gestor de trânsito,

médico,

operador de monitoramento e informações de trânsito,

operador de trânsito,

técnico automobilístico,

técnico de enfermagem do trabalho,

técnico de infraestrutura,

técnico de projetos,

técnico de segurança do trabalho,

técnico de sinalização de trânsito, e

técnico em tecnologia da informação e comunicação

Outros concursos abertos

O concurso SP Regula teve o edital publicado. Ao todo são 150 vagas para médio e superior. Porém, muitas pessoas têm dúvidas sobre como serão as provas do certame.

Antes de mais nada, é importante pontuar que as inscrições poderão ser feitas no portal da banca Vunesp. Período: 22/8 a 20/9. As taxas são:

Técnico: R$ 57,00

Analista: R$ 98,00

Fiscal: R$ 118,00.

Como serão as provas do concurso SP Regula?

O concurso vai contar com algumas fases, sendo:

Prova objetiva;

Prova dissertativa – Redação;

Prova dissertativa – Estudo de caso (nível superior); e

Prova de títulos (nível superior).

A fase objetiva vai acontecer em datas diferentes:

29/10 – Fiscal de Serviços Públicos

19/11 – Técnico e Analista de Serviços Públicos.

As disciplinas variam a depender do cargo. Veja:

Técnico

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Administração Pública

Legislação Municipal Específica

Analista

Área I Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Administrativo Teoria da Administração Área II Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Sistemas e Linguagens de Programação Gestão de Informações Engenharia de Software Gestão da Tec.da Informação e Governança de dados Área III Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Econômico e Concorrencial Direito Civil e Empresarial Direito do Trabalho Área IV Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Legislação Ambiental Aspectos Técnicos do Saneamento Ambiental Normas Técnicas Sanitárias Noções de Engenharia Ambiental Legislação Municipal Específica Área V Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Legislação Municipal Específica Planejamento e Orçamentação de Obras Noções de Urbanismo Normas de Proteção ao Patrimônio Histórico Área VI Fiscal de Serviços Públicos Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio Lógico Noções de Informática Administração Financeira Orçamentária do Setor Público Legislação Municipal Específica Noções de Direito Adm. Ênf. em Concessões e Contr. Adm. Noções de Planejamento e Orçamento de Obras e Projeto. Língua Portuguesa Noções de Informática Administração Pública Orçamento e Contabilidade Pública Gestão Financeira e Contábil Métodos de Regulação Econômica Macroeconomia com ênf. an. impacto. pol. públ. Auditoria Contábil Legislação Municipal Específica



