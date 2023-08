edital é anunciado com quase 2 mil vagas para soldado e oficial

Mais um concurso bombeiro chegando. Dessa vez, o edital vai trazer quase 2 mil vagas para o cargo de oficial e soldado.

As oportunidades são para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e a oferta será de 1.853 vagas para médio e superior.

Os esclarecimentos foram divulgados por meio das redes sociais da corporação. As oportunidades são para as carreiras de oficial, que requer formação de nível superior em direito, e praças (soldados), cuja exigência mínima é de ensino médio completo.

A distribuição vai acontecer na seguinte forma:

30 vagas para oficiais; e

1.823 vagas para praças.

Requisitos concurso bombeiro

Sobre os requisitos para soldado:

exigida idade de 18 a 30 anos, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres e carteira nacional de habilitação a partir da categoria “B”

Os salários iniciais serão de R$ 3.053,39 mais auxílio alimentação de quase R$ 950.

Como foi o último concurso bombeiro

O último edital para bombeiro no Pará aconteceu em 2022 e foram ofertadas 405 vagas para o posto de praça, sendo 364 reservadas a candidatos do sexo masculino e 41 para candidatas do sexo feminino.

A empresa organizadora foi o Instituto AOCP. O certame contou com algumas fases, sendo estas:

prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; exame de avaliação psicológica (testes psicológicos e entrevista), de caráter eliminatório; exame de avaliação de saúde, de caráter eliminatório; teste de avaliação física, de caráter eliminatório; e investigação dos antecedentes pessoais, de caráter eliminatório.

A fase objetiva teve 90 questões divididas da seguinte forma:

língua portuguesa – 10 questões;

matemática – 15;

raciocínio lógico – 10;

química – 15;

física – 15;

biologia – 10; e

legislação específica – 15.

Outro concurso bombeiro

Mais um concurso para Bombeiros chegando. Dessa vez, o edital vai ofertar 660 vagas para praças e oficiais. As oportunidades são destinadas para os níveis médio e superior.

Os interessados atuarão no estado de Pernambuco e os salários podem ultrapassar R$ 8,5 mil.

Vale lembrar que o edital é muito aguardado, inclusive, o certame tinha promessa de sair desde abril. A autorização foi publicada na terça-feira, 01 de agosto, por meio do Diário Oficial.

Concurso para bombeiros

Com o concurso autorizado, os próximos passos serão escolha da comissão e, posteriormente, da banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições e cuidar das etapas da seleção.

A expectativa, segundo a governadora do Pernambuco, Raquel Lyra, é de que os editais possam ser publicados dentro de um prazo de 90 dias, ou seja, até novembro.

A iniciativa faz parte do programa “Juntos pela Segurança” que tem o principal intuito reforçar a segurança pública no estado por meio de contratações de novos servidores e realizar concursos públicos.

Sobre o assunto, a governadora pontuou: “Garantimos, entre custeiro e investimento, um aporte da ordem de mais de R$ 1 bilhão em segurança pública, que vai permitir mais equipamentos, infraestrutura, investimento em tecnologia, garantia de novos concursos públicos para as forças operacionais da polícia e a nomeação dos agentes penitenciários”, disse a governadora, ao anunciar a seleção, na última segunda, 31 de julho.”.

Ainda deixou claro: “O Juntos (pela Segurança) é um ânimo novo para que todo cidadão possa ter confiança e que o servidor público que atua na segurança possa se mobilizar e se engajar nesse movimento interminável de construção de política pública de segurança”.

Vagas e requisitos concurso bombeiro

As 660 vagas serão distribuídas do seguinte modo:

praças – 600 vagas

oficiais – 60 vagas

Para praças é preciso ter nível médio, além dos seguintes pontos:

idade de 18 a 30 anos (limite de 35 anos para oficiais de saúde), altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e carteira de habilitação a partir da categoria “B”

O salário inicial é de R$ 2.319,88.

Já para o cargo de oficiais é necessário possuir formação de nível superior em direito, idade de 18 a 30 anos (limite de 35 anos para oficiais de saúde), altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. Os salários são acima de R$ 8 mil.

Como foi o último concurso para Bombeiros

O último concurso em Pernambuco aconteceu em 2017 e foram ofertadas 300 vagas para soldado. A Universidade Federal de Pernambuco foi a empresa responsável.

O concurso foi composto pelas seguintes etapas:

provas objetivas e discursivas

exames de aptidão física

avaliação psicológica

análise de títulos