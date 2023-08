edital para área administrativa já tem prazo para sair

O concurso UFTPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) já tem prazo para liberar o edital. As oportunidades serão para vários níveis de escolaridade.

A confiramação sobre a liberação do edital foi realizada pela própria universidade. Ao todo serão 21 vagas para médio, técnico e superior.

O quantitativo ainda não foi divulgado, porém, as vagas serão para os seguintes cargos:

Vale lembrar que a convocação dos aprovados para a posse está prevista para ocorrer em dezembro.

O último edital foi liberado em 2022 e foram ofertadas as seguintes vagas:

O certame contou com as seguintes disciplinas:

O concurso UFV (Universidade Federal de Viçosa) anuncia que as inscrições estão abertas para carreira técnico-administrativa.

Os interessados poderão realizar o cadastro até o dia 17 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan, organizador do processo de seleção.

Vale lembrar que a taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas concurso UFV

Ao todo serão 07 vagas para assistente em administração. Para se inscrever é preciso ter médio completo profissionalizante ou médio completo com experiência de 12 meses. A jornada de trabalho é 40 horas e o salário inicial é de R$ 2.667,19.

Os aprovados ainda receberão auxílio como: