edital pode sofrer alteração nos próximos dias; entenda!

O concurso Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) pode passar por alterações nos próximos dias.

Isso porque, o MPF – Ministério Púbico Federal- deseja que as provas sejam realizadas em todos os estados e no Distrito Federal, dando preferência às capitais, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades.

Até o presente momento, as avaliações do concurso Dataprev serão realizadas nos seguintes locais:

Brasília/DF

Florianópolis/SC

Fortaleza/CE

João Pessoa/PB

Natal/RN

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

Para cumprir a recomendação, o concurso DATAPREV precisa reabrir o prazo de inscrição para que os candidatos consigam fazer alteração dos locais de prova.

É importante destacar que a recomendação foi expedida com base no procedimento preparatório que tramita na Procuradoria da República do Município de Aracipica (AL) que foi autuada para demonstrar prejuízos a candidatos alagoanos por não haver realização de prova em todas as capitais.

Bruno Lamenha, procurador regional dos Direitos do Cidadão em Alagoas, declarou:

“qualquer demonstração concreta de uma onerosidade proibitiva ou da falta de meios por parte da empresa pública em contemplar todos os estados da Federação com locais de prova a fim de viabilizar a participação de um número maior de interessados”.

Sobre o concurso Dataprev

O concurso Dataprev 2023 (Empresa da Tecnologia e Informações da Previdência) foi liberado e oferta vagas para nível médio e superior.



Afinal, quem pode se inscrever em uma das 2.487 vagas? Vale lembrar que os interessados poderão se cadastrar durante o período de 31 de julho a 18 de agosto, por meio do site da banca organizadora, ao custo de: nível médio: R$ 80,00; e

R$ 80,00; e nível superior: R$ 100,00. Vagas concurso Dataprev 2023 Serão 222 vagas imediatas e 2.265 para cadastro reserva. Confira as oportunidades: Nível médio Cargo 24: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho : CR;

: CR; Cargo 25: Técnico de Segurança do Trabalho: 1 vaga imediata + CR. Nível superior Cargo 1: Analista de Processamento: 2 vagas imediatas + CR

2 vagas imediatas + CR Cargo 2: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Advocacia: 4 vagas imediatas + CR:

4 vagas imediatas + CR: Cargo 3: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Análise de Negócios: 22 imediatas + CR;

22 imediatas + CR; Cargo 4: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica: 8 imediatas + CR;

8 imediatas + CR; Cargo 5: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Comunicação Social: 3 vagas imediatas + CR;

3 vagas imediatas + CR; Cargo 6: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Contabilidade: 26 vagas imediatas + CR;

26 vagas imediatas + CR; Cargo 7: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Desenvolvimento de Software: 48 vagas imediatas + CR;

48 vagas imediatas + CR; Cargo 8: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Civil: CR;

CR; Cargo 9: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata + CR;

1 vaga imediata + CR; Cargo 10: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenharia Mecânica CR;

Engenharia Mecânica CR; Cargo 11 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenheiro de Dados: 10 vagas imediatas + CR;

10 vagas imediatas + CR; Cargo 12: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Estratégia e Governança: 15 vagas imediatas + CR;

15 vagas imediatas + CR; Cargo 13: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas: 3 vagas imediatas + CR;

3 vagas imediatas + CR; Cargo 14: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Serviços de TIC: 12 vagas imediatas + CR;

12 vagas imediatas + CR; Cargo 15: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão Econômico-Financeira: 4 vagas imediatas + CR;

4 vagas imediatas + CR; Cargo 16: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Infraestrutura e Operações (Facilities): CR; Cargo 17: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Inteligência da Informação: 17 vagas imediatas + CR;

17 vagas imediatas + CR; Cargo 18: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos: 9 vagas imediatas + CR;

9 vagas imediatas + CR; Cargo 19: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança Cibernética: 8 vagas imediatas + CR

8 vagas imediatas + CR Cargo 20: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados: 10 vagas imediatas + CR;

10 vagas imediatas + CR; Cargo 21: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Sustentação Tecnológica: 15 vagas imediatas + CR

15 vagas imediatas + CR Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga imediata + CR;

1 vaga imediata + CR; Cargo: 23: Médico do Trabalho: 1 vaga imediata + CR. Os salários variam de acordo com a área, sendo: Como serão as provas do concurso Dataprev 2023? As provas serão aplicadas no dia 01 de outubro nos seguintes municípios: Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. A aplicação vai acontecer em turnos diferentes: Turno da manhã (duração de 3h30 minutos): cargos de nível superior; e

Turno da tarde (duração de 3h30 minutos): cargos de nível médio. As matérias apresentadas serão: Língua Portuguesa: 20 questões;

Língua Inglesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões;

Atualidades: 5 questões;

Legislação acerca de Segurança de Informações e Proteção de Dados: 10 questões; e

Tópicos de conhecimentos específicos: 70 questões. De acordo com o edital serão 120 questões. Será reprovado aquele que: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P 1 ;

; b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P 2 ;

; c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas. Edital aqui