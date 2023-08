Edital previsto para primeiro semestre de 2024

O concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai sair no primeiro semestre de 2024. Desta vez, a informação foi confirmada pelo diretor de Planejamento e Estruturação de projetos do banco, Nelson Barbosa, na quarta-feira (16), durante uma coletiva de imprensa.

Barbosa fez o anúncio enquanto apresentava o balanço semestral do banco. A coletiva de imprensa, onde os jornalistas puderam fazer perguntas, foi transmitida ao vivo por meio de um canal do YouTube.

“O BNDES vai fazer concurso. Nós já começamos o processo internamente. Aprovamos na Diretoria a autorização dentro do que já é possível fazer, e estamos em conversa com a ministra Esther Dweck para viabilizar o concurso do BNDES no primeiro semestre do ano que vem”, disse ele.

“O BNDES estará participando também da retomada dos concursos que a administração Lula tem feito em geral”, disse o diretor, se referindo aos outros processos seletivos que estão sendo anunciados pelo governo federal nos últimos meses.

A seleção

De acordo com as informações oficiais, o concurso do BNDES deverá contar com 94 vagas para os cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais poderão chegar a R$ 15 mil por mês. Além disso, também já está definido que os aprovados terão direito a uma série de benefícios como:

auxílio-refeição;

cesta alimentação;

vale-transporte;

assistência à saúde;

exames periódicos;

assistência educacional (por dependente com idade até 17 anos e 11 meses).

Os cargos do concurso

Oficialmente, os níveis de cargos que este concurso ofertará ainda não foram divulgados. De todo modo, o Plano de Cargos e Salários do BNDES conta com apenas duas carreiras, sendo uma delas de nível médio e outra de nível superior. Veja abaixo:



Nível médio

técnico de suporte administrativo.

Nível superior

profissional básico nas áreas de: Administração; Análise de Sistemas – Desenvolvimento; Análise de Sistemas – Suporte; Arquitetura; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Direito; Economia; Engenharia; Geologia; e Psicologia.

Concurso do BNDES

O último concurso público para o BNDES foi realizado no ano de 2012. Naquela ocasião, foram abertas vagas para os cargos de técnicos de arquivo e profissional básico. Aquele concurso foi organizado pela Fundação Cesgranrio.

Lista de Lula

Desde que assumiu o poder no início deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem adotando uma postura pró-realização de concursos públicos no Brasil. Em um dos seus discursos recentes, o petista chegou a dizer que o governo não pode depender de máquinas.

Desde o início do ano, mais de 14 mil vagas em concursos públicos foram oficialmente autorizadas pelo governo federal. Em julho, pouco mais de 4 mil foram anunciadas para compor cerca de 20 ministérios.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 50;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS): 500;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG): 150;

Banco Central do Brasil: 100;

Ministério da Fazenda: 40;

CVM (Comissão de Valores Mobiliários): 60;

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 895;

Ministério do Planejamento e Orçamento: 100;

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada): 80;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40;

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 35;

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil): 70;

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações): 50;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30;

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): 50;

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres): 50;

ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico): 40;

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40.

“A gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras, para repor aquilo que tinha desaparecido”, afirmou Lula. “Toda vez que a gente fala em concurso, algumas pessoas começam a dizer: começou a gastança. Não querem compreender que, para melhorar qualquer serviço público, você tem que contratar seres humanos”, disse o presidente durante um evento no último mês de abril.