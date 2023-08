edital publicado para analista científico; salários acima de R$ 17 mil

Foi publicado nesta terça-feira, 14 de agosto, o edital de concurso público do Ministério Público de São Paulo (MP – SP).

O certame visa a contratação de profissionais de nível superior para o cargo de Técnico Científico.

O salário passa dos R$ 17 mil mensais.

A banca responsável pela organização do concurso público é a Vunesp.

Vagas e salários MP SP

Ao todo, o MP SP oferece seis vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Engenheiro Ambiental – 3 vagas.

O salário oferecido pelo MP SP é de R$ 17.912,41. O salário é composto pelo vencimento básico de R$8.585, mais gratificação de promotoria no valor de R$8.127,41 e o auxílio-alimentação de R$ 1.200. Os servidores ainda terão direito a:



Auxílio-transporte de R$15,30 por dia; e

Auxílio-saúde de R$750 por mês.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições concurso público MP

Os interessados em participar do concurso público do MP SP têm entre os dias 18 de agosto a 15 de setembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 190.

Atribuições de cargo MP SP

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada especialidade:

Fonoaudiólogo

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia;

Tratar de pacientes;

Efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico;

Orientar pacientes e familiares;

Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.

Engenheiro Eletricista

Elabora, executa e orienta projetos de engenharia, nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

Desenvolve especificações, desenhos e outros requisitos para possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manutenção dentro de padrões técnicos adequados.

Engenheiro Ambiental

Desenvolvimento de atividades associadas a gestão e manejo de resíduos e efluentes;

O planejamento do espaço;

Gerenciamento dos recursos hídricos;

Desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade – natureza;

Compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade;

Gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos;

Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Estudo, planejamento, projetos e especificação;

Estudo de viabilidade técnico-econômico;

Assistência, assessoria e consultoria;

Direção de obra e serviço técnico;

Vistoria, pericia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;

Desempenho de cargo e função técnica;

Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão:

Elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade:

Execução de obra e serviço técnico;

Fiscalização de obra e serviço técnico;

Produção técnica e especializada.

Etapa concurso público MP SP

O concurso público para o MP SP contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de outubro de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Haverá ainda prova discursiva onde o candidato precisará elaborar um estudo de caso.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.