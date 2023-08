edital solicitado para 200 vagas de níveis médio e superior. Confira

Houve um passo significativo no concurso Suframa, para aqueles que estão interessados em participar de um certame. Foi formalmente solicitada a elaboração de um novo edital para o concurso público da Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Essa informação foi comunicada em uma entrevista à imprensa concedida na última quarta-feira (23) pelo superintendente do órgão, Bosco Saraiva. De acordo com as declarações, o pedido de autorização para o concurso Suframa engloba vagas em níveis médio e superior.

Quantas vagas serão liberadas no concurso Suframa?

O pedido de autorização, encaminhado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, busca a criação de 200 vagas abrangendo níveis médio e superior. No entanto, até o momento, o superintendente do órgão, Bosco Saraiva, não fez comentários específicos sobre quais cargos estão contemplados nesse pedido de autorização.

É aguardado que nos próximos meses sejam divulgadas informações relacionadas à aprovação ou não do pedido de autorização para a realização do concurso público. Isso permitirá obter maior clareza sobre quais cargos e oportunidades serão disponibilizados nesse processo seletivo.

Real situação do certame no momento

A solicitação para a realização de um novo concurso foi formalizada por meio do Ofício n.º 1797/2023. Esse documento tem o propósito de requerer a autorização para a readequação e atualização do Plano de Cargos e Salários, além do lançamento de um novo edital de concurso público.

É válido salientar que o órgão possui uma quantidade considerável de cargos vagos. Isso porque houve uma diminuição gradual de 18% no quadro de servidores entre os anos de 2018 e 2022.

A expectativa é de que o concurso ofereça 200 vagas imediatas, abrangendo diversos cargos que demandam formações de nível médio e superior em variadas áreas de conhecimento. Aguarda-se o desenvolvimento desse processo para obter mais informações sobre os cargos específicos que serão contemplados nessa oportunidade.



Você também pode gostar:

Quando aconteceu o último certame na Superintendência?

A última vez que a Superintendência da Zona Franca de Manaus publicou um edital de concurso foi em 2023. Nessa ocasião, o certame teve a organização do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Entre os cargos com vagas ofertadas tinha:

Analista Téc. Administrativo;

Analista de Sistemas;

Assistente Social;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Florestal;

Economista;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Agente Administrativo;

Engenheiro de Pesca;

Engenheiro Químico;

Contador;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Agrônomo;

Administrador;

Engenheiro de Operações;

Técnico em Contabilidade.

Remuneração oferecida no concurso Suframa

Valor para os cargos com nível superior:

Inicial – R$ 10.346,14;

Final – R$ 18.583,74.

Valor para os cargos com nível médio:

Inicial – R$ 5.166,95;

Final – R$ 7.607,97.

Requisitos mínimos exigidos para os cargos