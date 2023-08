Eixo SP está EM BUSCA de novos colaboradores; Veja!

A Eixo SP, empresa que administra a maior concessão rodoviária do país, com mais de 1,2 mil quilômetros de malha formada por 12 rodovias paulistas, está contratando novos funcionários para preencher sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, conheça a lista de opções em aberto:

Analista de Recursos Humanos – São Carlos – SP – Efetivo;

Atendente de CCO – São Carlos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Topografia – Dracena – SP – Efetivo;

Auxiliar de Topografia – São Carlos – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Recursos Humanos – Marília – SP -Efetivo;

Inspetor (a) de Tráfego – Santa Maria da Serra – SP – Efetivo;

Operador (a) de CCO – São Carlos – SP – Temporário;

Técnico (a) de Engenharia – São Pedro – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Conservação – São Carlos – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Eixo SP

Contando um pouco mais sobre a Eixo SP, é interessante deixar claro que a empresa iniciou as operações em junho de 2020, investindo em obras de infraestrutura, sinalização, tecnologia, recursos humanos e operacionais para o atendimento aos usuários.

Vale frisar que o contrato assinado com o governo paulista prevê investimentos de R$14 bilhões em infraestrutura e tecnologia em 30 anos de concessão. Ao todo, serão duplicados 600 quilômetros de rodovias, além da construção de acostamentos, vias marginais e ciclovias. Além disso, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) já funciona 24 horas por dia ao longo do trecho, dando suporte de emergência aos usuários.

São mais de 1,2 mil quilômetros de malha formada por 12 rodovias paulistas que passam por municípios desde Rio Claro, na região central do Estado de São Paulo, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul.

Como entrar na empresa?

Bom, agora que as vagas da Eixo SP á vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: