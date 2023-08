‘Eles disseram que Max não tem poder’: profissionais reagem a Max Holloway nocauteando Korean Zombie no UFC Cingapura

Max Holloway ainda não está desacelerando.

O ex-campeão peso pena do UFC marcou um nocaute monstruoso para retirar o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung no sábado, na luta principal do UFC Cingapura. Em uma das sequências finais mais selvagens de 2023, Holloway e Jung entraram em guerra nos primeiros segundos do terceiro round, após um segundo quadro angustiante que quase viu o lutador havaiano derrubar Jung para sempre. Com uma bela mão direita, Holloway elevou seu recorde do UFC para 18-0 no peso pena contra lutadores que não se chamavam Alexander Volkanovski desde 2014.

Confira abaixo como o mundo das artes marciais mistas reagiu à vitória violenta de Holloway.

A emoção nessas paralisações sem uma palavra dita foi uma loucura!! Você podia sentir isso através da tela!!!#Legendas – Colina Jamahal (@JamahalH) 26 de agosto de 2023

Cara, aquela multidão é épica, está cantando músicas de zumbis… muito melhor do que quando a multidão canta @darrentil2 canção -Belal Muhammad (@ bullyb170) 26 de agosto de 2023

hmm primeiro é difícil marcar.

abençoe 1 / zumbi 0 -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 26 de agosto de 2023

Isso é duas vezes que Max poderia ter encerrado a luta – Colina Jamahal (@JamahalH) 26 de agosto de 2023

isso é uma bênção, rodada 2-0 -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 26 de agosto de 2023

AH MERDA!!! MAX COM O ONE HITTER DESISTENTE!! -Adrian Yanez (@yanezmma) 26 de agosto de 2023

Que tiro, que performance! Zumbi clássico, Holloway clássico. Coisas tremendas! @ufccomo anunciado. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 de agosto de 2023

Eles disseram que Max não tem poder. Acho que ele está mandando uma mensagem -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 26 de agosto de 2023

Zombie se sentiu desrespeitado por Max não ter acabado com ele e disse ou você acaba comigo ou eu vou acabar com você!!!#Respeito #guerreiro – Colina Jamahal (@JamahalH) 26 de agosto de 2023