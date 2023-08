Eles não são os mesmos velhos Jets com Aaron Rodgers a bordo

A grupo de fanáticos do Jets estava relembrando o mandato fútil de Rich Kotite como treinador principal em meados da década de 1990, quando outro torcedor de Nova York vestindo uma velha camisa verde e branca do Browning Nagle se aproximou do grupo do lado de fora da entrada do jogo Hall of Fame

Ele lembrou que Aaron Rodgers é o novo quarterback do time.

Todos eles explodiram em “JATOS! Jatos! Jatos! Jatos!” cânticos e nomes aleatórios do passado da franquia.

De Kotite, Bruce Coslet e Joe Walton a Vinny Testaverde, Richard Todd e Ken O’Brien, a lista de treinadores e zagueiros que não conseguiram entregar o título ao New York é longa.

Bill Parcells, Rex Ryan, Herman Edwards e Eric Mangini não conseguiram, apesar de vários playoffs entre eles. Brett Favre, Boomer Esiason e Chad Pennington nunca viveram à altura de Broadway Joe.

Os Jets não vencem um Super Bowl desde que Joe Namath garantiu a vitória sobre o Baltimore Colts em janeiro de 1969.

Eles nem chegaram aos playoffs desde as derrotas consecutivas no campeonato da AFC durante as temporadas de 2009 e 2010 sob o comando de Rex Ryan, quando Mark Sanchez era considerado o salvador da franquia.

Mas há uma nova esperança em Nova York graças a Rodgers.

Os fãs de longa data dos Jets estão delirando desde que o quatro vezes MVP da NFL declarou em março que só queria jogar pelo New York. O nível de empolgação disparou depois que os Jets adquiriram Rodgers em uma negociação de grande sucesso com o Green Bay antes do recrutamento.

Os fãs que dirigiram de Nova York e Nova Jersey a Ohio para a abertura da pré-temporada e as induções de Joe Klecko e Darrelle Revis ao Hall of Fame não tiveram a chance de ver Rodgers lançar um passe na derrota por 21-16 para o Cleveland Browns em Quinta à noite.

Isso não diminuiu o ânimo deles.

Rodgers, de 39 anos, não consegue se lembrar da última vez que jogou em um jogo de exibição. Poucos titulares jogam mais na pré-temporada. Rodgers visitou o museu do Pro Football Hall of Fame pela primeira vez na quarta-feira. Ele cumprimentou Browns QB Deshaun Watson antes do jogo e ficou na linha lateral vestindo um agasalho preto e um fone de ouvido enquanto Zach Wilson começava.

Rodgers, que levou os Packers a um título do Super Bowl depois de substituir Favre em 2008, foi reenergizado em Nova York.

“Isso definitivamente superou todas as minhas expectativas”, disse Rodgers à equipe de transmissão da NBC durante o jogo. “Eu amo nossa equipe. Eu amo os caras que temos. Eu amo os homens e mulheres que trabalham para a organização. É um ambiente muito divertido. Acho que é isso que você deve fazer. Quando há uma grande mudança em sua vida , você pode resistir ou simplesmente entrar e se render ao processo e a todas as novidades dele e apenas à emoção.

“Tem sido muito divertido estar perto desses jovens e de um time que está realmente faminto. Eles tiveram algum sucesso no ano passado e obviamente terminaram mal, mas todas as peças estão no lugar.”

O entusiasmo de Rodgers permeia o vestiário.

“Ele trouxe muito suco, obviamente, e trouxe muito hype e é incrível, porque queremos tudo isso”, disse o técnico do Jets, Robert Saleh, no início do campo de treinamento.

Rodgers está fazendo a diferença mesmo quando não está em campo. Wilson disse que encerrou a jogada em sua conclusão de 57 jardas para o wide receiver Malik Taylor. A antiga segunda escolha geral agora tem um futuro membro do Hall da Fama como mentor.

“Sempre gostei desse papel”, disse Rodgers. “Eu tive muitos grandes backups ao longo dos anos. … Você sabe, eu estive perto de Brett Favre por três anos e aprendi com ele, observando-o e ouvindo-o e como ele lidou com seus negócios. E eu sinto como se fosse parte do trabalho ajudar esses jovens e prepará-los para jogar em algum momento.”

Até a defesa se beneficia da presença de Rodgers nos treinos.

“Ele eleva o jogo de todos”, disse o cornerback Bryce Hall.

Rodgers pode ajudar os Jets a erguer o troféu Lombardi em fevereiro? Eles têm sua melhor chance em anos com o número 8 no centro.