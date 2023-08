Eletrobras anuncia vagas para todo o Brasil; confira cargos

A Eletrobras anuncia vagas para todo o país. Dessa vez, são 52 oportunidades para a chamada área operacional. As vagas são para médio, técnico e superior.

Essas vagas são parte do primeiro processo seletivo após processo de privatização. A empresa destacou que as contratações serão de forma escalonada, isto é, seão liberadas aos poucos.

Vagas Eletrobras

As oportunidades serão distribuídas para os seguintes estados:

Distrito Federal e nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com a área desejada.

Os aprovados terão direito a vale-transporte e demais benefícios:

auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde.

A empresa informa que estas contratações aumentarão de forma significativa a diversidade no quadro de funcionários.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site de vagas da empresa e encontrar a o cargo de interesse. O prazo varia a depender da escolha do candidato.



Quando foi o último concurso Eletrobras?

O último edital foi liberado em 2022 e anunciou o total de 137 vagas para Eletronuclear. As oportunidades foram para atuação direta no Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, no Estado Fluminense.

33 vagas para os cargos de profissional de proteção radiológica, segurança de área protegida nuclear, segurança do trabalho e técnicos eletricista, em construção civil, em eletromecânica, em eletrônica, em eletrotécnica, em meio ambiente e em química, para o nível médio ou técnico.



Ao todo foram 104 vagas para os cargos de administrador, advogado, arquivista, assistente social, biólogo, contador, designer, economista, engenheiro (diversas áreas), físico, químico, pedagogo e analistas para nível superior.

Os salários variam a depender da escolaridade, sendo de R$3.653,06, para os lotados em Angra dos Reis, e R$3.740,73, para atuação na cidade do Rio de Janeiro, para nível médio e R$7.209,26, para atuação em Angra dos Reis, e R$7.382,28, para o Rio de Janeiro, para nível superior.

Concursos federais e vagas

Os concursos federais têm sido uma grande oportunidade para o Brasil. Sobre o assunto, a ministra Esther Dweck voltou a falar sobre os novos pacotes federais.

Em entrevista, Dweck destacou que prevê novas contratações nos próximos três anos e deixou claro uma estimativa de 8 mil até 10 mil novas vagas.

Ainda em declaração, a ministra pontuou que em 2023 serão anunciados poucos concursos. Já para 2024, está sendo aguardada a votação do arcabouço fiscal – que conta com mudanças importantes feitas no Senado, diante disso, outras informações ainda serão dadas.

Durante a declaração, Esther também pontuou sobre a ameaça de estabilidade dos servidores e novas contratações. Na fala, a ministra disse que não pretende acabar com a estabilidade, já que servidores estáveis são mais motivados a trabalhar, sendo analisada a possibilidade de redução da jornada de trabalho, evitando, mediante isso, contratações excessivas.

Os estudos sobre as necessidade de mais cargos serão realizados juntamente com a Secretaria de Governo Digital, com a Secretaria de Transformação do Estado e a Secretaria de Gestão de Pessoas.

No que se refere à reestruturação da carreira, Esther pontuou que poucas passarão pelo processo, um exemplo será a Funai e AMN. Confira a seguir os concursos federais que receberam o aval neste ano.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

