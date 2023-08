Eleve Saúde ABRE CARGOS na região NORDESTE; Se candidate!

A Eleve Saúde, empresa original do mercado potiguar e que tem conquistado o país, cuja missão é democratizar a gestão em saúde no Brasil através de pessoas, tecnologia e educação, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, conheça a lista de vagas abertas:

Auxiliar Administrativo – Natal – RN – Efetivo;

Administrador de clínica – Natal – RN -Efetivo;

Assessor de Projetos Jr – Natal – RN – Estágio;

Estágio – Criação de arte -Natal – RN – Estágio;

Estágio – Gestor de Inovação – Natal – RN – Estágio;

Gestor Criativo – Natal – RN – Estágio;

Estagiário Financeiro – Natal – RN – Estágio;

Auxiliar Administrativo – Parnamirim – RN – Estágio;

Recepcionista Clínica – Natal – RN – Efetivo;

Estagiário (a) Administrativo – Parnamirim – RN – Estágio;

Fonoaudiólogo (a) – Natal – RN – Efetivo;

Recepcionista de clínica – Recife – PE – Efetivo;

Representante comercial (SDR) – Natal – RN – Pessoa jurídica;

Sales Development Representative (SDR) – Natal – RN – Pessoa jurídica;

Supervisor (a) Administrativo – Natal – RN – Efetivo;

Técnico (a) de Enfermagem – Natal – RN – Efetivo.

Mais sobre a Eleve Saúde

Sobre a Eleve Saúde, podemos frisar que a empresa busca democratizar a gestão em ambientes clínicos, unindo um time competente e processos eficientes à muita tecnologia para fazer gestão de alta performance! Procura transformar a realidade das clínicas e torná-las capazes de ajudar todas as famílias a serem mais saudáveis e felizes.

Através de uma gestão compartilhada, ajuda as clínicas a serem melhores: para sócios, médicos, colaboradores e, principalmente, para seus pacientes!

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Eleve Saúde já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

