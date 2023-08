Elizabeth Hurley, de 58 anos, trata os seguidores com um vídeo totalmente nu na piscina

Aatriz Elizabeth Hurley faz parte daquele contingente de celebridades que parecem muito mais jovens do que realmente são, ela se preservou perfeitamente. Ao longo dos anos, o ‘deslumbrado‘A estrela foi considerada uma das atrizes mais bonitas e bem-sucedidas da Inglaterra. Mas ela fez uma longa pausa no trabalho, pois planejava aproveitar a vida com a família. Nos últimos anos, Hurley assumiu como missão se tornar viral por meio de suas postagens nas redes sociais. Ainda postando armadilhas de sede para as gerações mais velhas e mais novas, ela acabou de postar uma que deixa muito pouco para a imaginação. Considerando que estamos no auge do verão, Hurley decidi postar um vídeo enquanto aproveitava o sol.

Elizabeth Hurley descobre tudo em uma divertida boiaParker Johnson

Liz Hurley descobre tudo sob o sol

É um clipe pequeno, mas foi mais que suficiente para obter a reação de mais de 200 mil seguidores. Ela escreveu a seguinte legenda: “Apenas flutuando em uma fatia de melancia”. No clipe, Liz Hurley aparece completamente nua, mas cobrindo as partes importantes para manter sua postagem tão SFW como ela possivelmente pode. Mas isso foi mais do que suficiente para deixar as pessoas entusiasmadas com o presente que Hurley deu a todos os seus seguidores. Isso também mostra o quão bem Elizabeth Hurley envelheceu, mesmo tendo 58 anos. Qualquer foto recente que você vê Liz Hurley mostra uma mulher na casa dos 30 anos e definitivamente não uma mulher na casa dos 50 anos. Qual poderia ser o segredo dela para a juventude eterna?

É bastante claro que uma pessoa que faz tanto sucesso tem todos os meios para continuar cuidando da aparência por muito tempo. Mesmo depois de completar 60 anos, há uma boa chance de que ela ainda pareça tão arrebatadora quanto agora. Liz Hurley está a apenas dois anos dessa idade, mas ela parece estar vivendo sua vida ao máximo. Esperançosamente, muitas mulheres da mesma faixa etária podem se sentir motivadas a seguir os passos de Liz Hurley e podem tentar levar uma vida tão emocionante quanto a dela até agora. Tudo é possível quando você tem a quantidade certa de motivação. Isto não só faz Liz Hurley uma armadilha ambulante, mas também um grande modelo.