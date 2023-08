Elon Musk abate UFC supervisionando possível luta com Mark Zuckerberg

Elon Musk tem seus próprios planos para uma luta com Mark Zuckerberg, e eles não envolvem o UFC ou Dana White.

Na sexta-feira, Musk enviou uma série de tweets nos quais afirmava que seu duelo contra Zuckerberg seria administrado por suas respectivas fundações sem a supervisão da maior organização de MMA do mundo. Os tweets vêm um dia depois que o presidente do UFC, Dana White, disse que já conversou com autoridades na Itália sobre a luta, que ele acredita que poderia gerar “um bilhão de dólares em receita”.

“É real”, disse White no Hotboxing com Mike Tyson podcast. “Eles querem lutar. É real… É engraçado porque estávamos conversando sobre o Coliseu para aquela luta e eu realmente tive uma reunião com a equipe do Ministro da Cultura na Itália para realmente realizar aquela luta no Coliseu, se isso acontecesse. Estavam falando.”

Segundo Musk, ele conversou com o “primeiro-ministro da Itália e ministro da Cultura” e que há um acordo para que a luta aconteça no Coliseu, em Roma. Ele acrescentou: “Tudo o que for feito vai respeitar o passado e o presente da Itália” e repetiu uma afirmação anterior de que o lucro da luta irá para o apoio aos veteranos.

A luta será gerenciada pela minha fundação e a do Zuck (não é o UFC). A transmissão ao vivo será nesta plataforma e Meta. Tudo no enquadramento da câmera será a Roma antiga, então nada de moderno. Falei com o PM da Itália e Ministro da Cultura. Eles concordaram em um local épico. —Elon Musk (@elonmusk) 11 de agosto de 2023

Tudo feito vai respeitar o passado e o presente da Itália —Elon Musk (@elonmusk) 11 de agosto de 2023

Zuckerberg ainda não respondeu à última rodada de promoção de Musk para a luta nem remotamente próxima do oficial.

Veja os comentários não editados de Musk abaixo: