Elon Musk afirma que Mark Zuckerberg se recusou a lutar no Coliseu

Elon Musk diz que não é ele quem está travando uma batalha de bilionários com Mark Zuckerberg … alegando terça-feira que o Meta honcho é na verdade aquele que recusou uma luta em potencial no Coliseu da Itália.

O executivo da Tesla foi a X minutos atrás para explicar seu lado da situação … dizendo que depois que os dois homens concordaram inicialmente em lutar, Rome ofereceu um dos Sete maravilhas do mundo para os caras entrarem.

Mas, de acordo com Elon, Zuck simplesmente não queria fazer isso.

Foi quando ele disse que se ofereceu para lutar no octógono do quintal de Zuckerberg.

Zuck, por sua vez, ofereceu uma versão completamente diferente da situação, dizendo no Threads no início desta semana que estava saindo da batalha… acredito que Musk estava falando sério nada sobre a luta.

“Eu ofereci um encontro de verdade”, disse o homem de 39 anos. “Dana White se ofereceu para fazer desta uma competição legítima para caridade. Elon não confirma uma data, então diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma rodada de treino no meu quintal.”

Mark Zuckerberg indica que agora quer luta de MMA com lutador do UFC

Ele continuou: “Se Elon levar a sério uma data real e um evento oficial, ele saberá como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério.”