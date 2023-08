Elon Musk ‘baterá’ na ‘porta’ de Mark Zuckerberg amanhã após dono do Meta ameaçar cancelar luta de MMA

Mark Zuckerberg está claramente cansado de de Elon Musk indecisão de lutar com ele em um jaula UFC como ele disse em um post que compartilhou hoje, no entanto, Musk deve ter visto sua mensagem quando respondeu imediatamente.

Ambos os bilionários da tecnologia têm entrado e saído sobre a tão esperada luta na gaiola, e muitas coisas foram ditas sobre a luta, desde dizer que será no Roman Coliseum para o fundador da UCF, Dana White, já tendo tudo pronto para os dois gigantes da tecnologia lutarem em Las Vegas.

Mark Zuckerberg é esmagado durante treino do UFCMarca English

Mark Zuckerberg teve isso e quer seguir em frente

Zuckerberg postou, “Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente. Eu ofereci um encontro de verdade. Dana White se ofereceu para fazer desta uma competição legítima para caridade. Elon não confirma uma data, então diz que precisa de cirurgia , e agora pede para fazer uma rodada de prática no meu quintal.”

Postado por @zuck Ver nos Tópicos

Ao adicionar, “

Se Elon levar a sério um encontro real e um evento oficial, ele sabe como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou focar em competir com pessoas que levam o esporte a sério.vou bater na porta dele amanhã e pedir para lutar

Vou bater na porta dele amanhã e pedir para lutar ? Elon Musk (@elonmusk) 13 de agosto de 2023

Apesar de cantarem sobre esse evento há algum tempo, os dois bilionários não conseguiram se comprometer com a luta, com

açúcarmais na luta do que Musk Elon o desafiouEu amo esse esporte e estou pronto para lutar desde o dia em que o Elon me desafiou. Se ele concordar em um encontro real, você ouvirá isso de mim. Até então, por favor, assuma que tudo o que ele disser não foi acordado. Não estou prendendo a respiração pelo Elon, mas darei detalhes sobre minha próxima luta quando estiver pronto. Quando eu compito, quero fazê-lo de uma forma que coloque os holofotes nos atletas de elite no topo do jogo. Você faz isso trabalhando com organizações profissionais como o UFC ou ONE para fazer isso bem e criar um ótimo card

.”