Elon Musk quer retirar função de “Bloquear” (Entenda!)

O bilionário americano Elon Musk comprou o Twitter no final do ano passado. Desde então a plataforma de microblog tem passado por inúmeras alterações, inclusive em seu nome, passando a se chamar X, e em seu visual. Todavia, o empresário anunciou, que deseja remover a função que permite o bloqueio de posts de uma conta.

Analogamente, Elon Musk publicou na última sexta-feira (18/08), que o recurso “block”, será excluído da rede social, com exceção das “DMS”, ou seja, as mensagens diretas entre usuários da plataforma. A função havia sido criada com o objetivo de oferecer uma restrição sobre as interações em determinadas contas.

Vale ressaltar que Elon Musk, desde que adquiriu o Twitter, por US$44 bilhões, diz que as mudanças em sua rede social procuram maximizar a liberdade de expressão entre os seus usuários. De fato, as pessoas que utilizam o microblog são diversas, sendo que o novo X é uma das maiores plataformas de mensagens do mundo.

Mesmo com todo o sucesso, o Twitter viu sua receita publicitária cair drasticamente, desde que Elon Musk adquiriu a companhia. Isso se deve ao fato de que a plataforma de microblog retornou com usuários antigos, a rede social liberou variadas formas de expressão, até mesmo de pessoas tidas como extremistas.

Função bloquear do Twitter

Ademais, com a função bloquear do Twitter, os usuários conseguem impedir que algumas pessoas vejam as suas publicações, ou ainda, que recebam as suas mensagens. A retirada do recurso não tem agradado, visto que pode haver um prejuízo significativo para o aplicativo, principalmente em relação às App Stores.

Deve-se observar que com a retirada da função bloquear do Twitter, haveria uma violação das políticas da Apple Store, e também da Play Store do Google, por exemplo. Isso seria um problema já que as plataformas poderiam remover a rede social X, reduzindo o número de usuários do aplicativo de mensagens.

Analogamente, é importante mencionar que não há ainda políticas relacionadas a utilização do Twitter, agora X, nos navegadores para a internet. Como falado anteriormente, a plataforma de Elon Musk é motivo de inúmeras controvérsias, relativas ao conteúdo e aos seus usuários, como discursos de ódio.

Em síntese, o bilionário dono do Twitter diz que a função bloquear do microblog não faz mais sentido. Elon Musk afirmou em uma publicação na própria plataforma que “O bloqueio será removido como ‘recurso’, exceto para mensagens diretas. Não faz sentido”. Não se sabe ainda o real motivo da alteração proposta para a rede social.



Consequências do fim da função do Twitter

Em suma, a função de bloqueio do Twitter, permitia a seus usuários o controle de suas interações com outras contas na rede social. De fato, o recurso tornava possível as pessoas apresentarem uma restrição direcionada a certos contatos, que não podiam mais contatá-las, observar seus tweets, e segui-las na plataforma.

A princípio, em seu anúncio sobre o corte da função bloquear do Twitter, Elon Musk sugeriu aos usuários da rede social, que ao invés de utilizar o bloqueio, optarem pelo recurso “mudo”. Ainda será possível silenciar algumas contas, e bloquear usuários para as DMS. No entanto, o recurso “mudo”, apresenta algumas limitações.

Através da opção “mudo”, os usuários do microblog conseguem apenas remover as postagens relacionadas a sua conta no feed de notícias. Não é possível deixar de seguir ou bloquear uma conta. Aliás, o recurso de bloqueio tornava impossível que outra conta da plataforma visualizasse as mensagens públicas, no Twitter.

Usuários e a rede social

Quem desejar pode ter uma alternativa sobre o recurso de bloqueio da rede social. Pode-se tornar as contas privadas da plataforma o que faz com que suas postagens se tornem restritas. A empresa de Elon Musk diz que no momento que os usuários se inscrevem no Twitter, ou seja, no X, seus tweets são públicos, por padrão.

Em síntese, as pessoas, no início, podem visualizar e interagir com essas postagens na plataforma. Se a pessoa decidir proteger seus tweets, deverá então receber uma notificação, assim que outros usuários desejam segui-los na rede social. É possível aprovar ou negar esses pedidos, respeitando a sua privacidade.

Em conclusão, é necessário dizer que as alterações no Twitter X, deverão gerar reações diferenciadas entre os seus usuários. Muitas pessoas devem discutir a questão da liberdade de interação, e o controle dos usuários sobre as suas contas. Poderá haver ainda um impacto em sua dinâmica, com o fim do bloqueio no microblog.