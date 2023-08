Elon Musk quer transmitir ao vivo visitando a casa de Mark Zuckerberg para luta de MMA no quintal

Ma diss de ark Zuckerberg é provavelmente a razão Elon Musk está levando esse acordo de luta um passo adiante. Essencialmente, ele ameaçou mostrar a entrada de de Mark Zuckerberg home e indiretamente o dox durante uma transmissão ao vivo do X. O CEO da Threads já disse que não acredita nem confia em uma única palavra que Elon Musk está dizendo porque está promovendo sua própria plataforma de mídia social. Com seus 155 milhões de seguidores, ele pode criar uma tração insana para qualquer coisa que queira promover. Elon disse publicamente que queria transmitir a luta ao vivo em sua plataforma e agora quer fazer o mesmo com uma luta mais rpivate no quintal de Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg não está em casa no momento

Depois que Elon Musk disse que iria bater na porta de Mark Zuckerberg, um dos representantes do CEO da Meta veio confirmar publicamente que Mark não está atualmente em Palo Alto. Que é onde sua casa principal está localizada. Musk usou sua plataforma para zombar do CEO da Meta e ameaçou visitá-lo assim que ele voltasse de suas viagens. A intenção de Elon Musk é transmitir ao vivo o exato momento em que ele bate na porta e ir até o quintal brigar caso aceite o desafio. Tudo isso tem que acontecer naquele exato momento, mas Mark Zuckerberg já afirmou que sente que Elon está desrespeitando o esporte. Durante anos, Zuck praticou artes marciais mistas e se apaixonou completamente pelo esporte.

Exatamente ? Elon Musk (@elonmusk) 14 de agosto de 2023

Se eles tivessem que lutar amanhã, Zuckerberg estaria pronto para ir assim que entrasse no octógono. Elon Musk ainda está convencido de que seu tamanho acima será mais do que suficiente para uma vitória sobre Mark Zuckerberg. Ele já afirmou por meio de textos vazados que o único treinamento que fez foi quando rolou com o podcaster Lex Fridman. Fora isso, tudo o que Elon Musk tem feito é trabalho e musculação. Estaremos todos esperando para ver se o X CEO planeja seguir em frente com seu plano. Isso se Mark Zuckerberg não estiver mentindo e não estiver em casa agora.