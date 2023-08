Elton John é levado às pressas para o hospital após uma queda acidental aos 76 anos

Elton Johno próprio “Rocketman” com a idade de 76comeu um pouco de margarida no fim de semana enquanto estava em sua villa em Nice, França. Você acredita nisso? A sensação de “Tiny Dancer” sofreu um pouco e se viu em um lugar onde nem mesmo o mais chamativo dos caminhantes adornados com strass poderia ajudá-lo – o hospital!

Elton, sempre o showman, foi levado para o Princesa Graça centro ortopédico do hospital em Mônaco por um pouco de precaução TLC. Mas os fãs não precisam se preocupar, seu representante confirmou que tudo foi apenas um pequeno soluço. Um representante para Senhor Elton (sim, estamos falando sobre a lenda do cavaleiro aqui) nos garantiu que ele recebeu alta e agora está de volta às suas escavações na França, tudo em uma peça fabulosa e brilhante.

Claro, sabemos que Elton Johnnão é estranho aos holofotes. Este ícone musical tem passado o verão aproveitando as glórias do Riviera Francesa ao lado do marido, David Furnish, e seus dois filhos. É como uma página viva de uma revista chique de estilo de vida de celebridades – até, bem, o incidente do escorregão, claro.

“Não é um adeus, é até logo“

Mas não vamos insistir na queda. Elton esteve fazendo serenata para nós por mais de cinco décadase ele Excursão de despedida pela estrada de tijolos amarelos recentemente envolvido em um crescendo musical de emoções na Escócia diante de milhares e milhares dos fãs mais leais.

“Tive uma carreira maravilhosa, inacreditável. Cinquenta e dois anos de pura alegria tocando música. Que sorte tenho em tocar música? Mas, você sabe, eu não estaria sentado aqui conversando com você se fosse não é para você. Você comprou os singles, os álbuns, os CDs, as fitas cassete, mas o mais importante, você comprou os ingressos para os shows e sabe como eu adoro tocar ao vivo.”

Elton John enquanto criava o clima para “Your Song”

Agora, você pode pensar que a licitação adeus para a vida em turnê significaria Elton está desaparecendo em uma nuvem de poeira estelar, mas não tão rápido. Esse vovó querido, ainda não parou de fazer travessuras musicais. Ele pode não estar pegando a estrada, mas isso não significa que não estará fazendo cócegas no marfim e cantando uma ou duas músicas – talvez até algum material novo. Quem sabe? Com Elton Johnvocê nunca pode prever que fabulosidade ele irá invocar a seguir.

E não vamos esquecer, queridos, o homem tem coração de leão. No meio de sua turnê de despedida planejando, ele secretamente enfrentou câncer de próstata em 2017, como o verdadeiro guerreiro musical que é, ele superou esse obstáculo.

Elton John leva uma queda, mas está de pé e pronto para abalar o mundo, seja através de seus clássicos inesquecíveis ou de possíveis novas melodias.