Em atualização, Instagram apresenta novo formato de curtidas

Já curtiu algum post no Instagram nesta segunda-feira (14)? As pessoas que já curtiram alguma postagem, começaram a perceber um novo formato de animação da rede social. De acordo com relatos, ao curtir uma publicação, aparece uma ilustração de um coração rosa subindo.

Se você curtiu alguma postagem e não percebeu o novo efeito, a dica é atualizar o aplicativo na loja do seu celular e tentar novamente. Nas redes sociais, a mudança dividiu opiniões, e muitos usuários da rede social se manifestaram sobre a mudança que já está tendo efeito no app.

Críticas

Mas ao menos até o final da tarde desta segunda-feira (14), a grande maioria dos usuários do Twitter não parece ter gostado nada da ideia de implementação do novo sistema de curtidas no Instagram. Alguns deles usaram adjetivos como “brega” e “cafona” para classificar a alteração.

Veja abaixo algumas opiniões:

“Que baranguice essa curtida no Instagram agora, não vou curtir mais nada”.

“Do nada a curtida do instagram com um coração gigante voando na tela inteira. Que feio”;

“Achei breguissimo essa atualização da curtida do Instagram”;

“A curtida nova do instagram ficou fofa”;

“Eu gostei dessa atualização de curtida do Instagram”;

“Que aberração essa nova curtida do Instagram”.

Ao menos até a publicação deste artigo, a Meta, que responde pelo Instagram, não tinha se pronunciado sobre o novo sistema de curtidas. Ainda não se sabe, portanto, se a medida é definitiva, ou se ela está sendo usada apenas de maneira gradual na rede social.

De todo modo, é importante frisar que a mudança no sistema de curtidas não parece ter nenhum tipo de impacto na postagem em si. Assim, segue valendo a mesma lógica de que uma simples curtida é válida apenas como uma curtida. A única alteração foi feita no design da operação.

Mudanças no Instagram



Vale frisar também que o sistema de curtidas não é a única mudança que está sendo aplicada no Instagram. Na última sexta-feira (11), a rede social lançou novos recursos para a criação de conteúdos. Entre eles, há a ideia de permitir que até quatro autores compartilhem o mesmo post no feed ou no Reels.

Além disso, a rede social também anunciou a criação da figurinha Sua Vez, no reels, que permite a conexão entre os criadores de conteúdo e o seus seguidores. Trata-se de uma figura que poderia ser usada para a realização de desafios, por exemplo.

O Instagram também anunciou que a partir de agora passa a ser possível adicionar músicas a uma publicação no estilo carrossel, ou seja, aquele tipo de postagem em que mais de uma foto é postada de uma só vez.

Crescimento da rede social É fato que boa parte das mudanças anunciadas pelo Instagram não são bem recebidas pelos usuários da rede social. Mas também é fato que este site não para de crescer. Nas últimas semanas, o ganho de seguidores chamou a atenção em algumas contas de famosos. O jogador Cristiano Ronaldo, por exemplo, acabou de atingir a marca de 600 milhões de seguidores nesta rede social. Ele é um dos atletas mais populares no Instagram. Para se ter uma ideia, a conta oficial da rede social conta com pouco mais de 650 milhões de seguidores. Mas ele não é o único a bombar no Instagram. Milhões de pessoas seguem as contas de famosos como Lionel Messi, Ariana Grande, Selena Gomez, Neymar, Beyoncé, Justin Bieber e Anitta, por exemplo. Hoje, o Instagram é considerado a rede social mais popular de todo o ocidente. Recentemente, a Meta lançou o Threads, para tentar repetir o sucesso em uma área de microblog, mais semelhante ao Twitter.