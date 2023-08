Em meio a escândalos, Lizzo teria desistido da consideração do intervalo do Super Bowl

Bantes de hoje, artista premiado lizzo estava sendo considerado a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024, mas esse não é mais o caso. De acordo com um relatório do The Daily Mail, as múltiplas acusações de abuso de muitos dos trabalhadores que viajaram com o cantor forçaram a NFL a agir. Com seu nome completamente manchado e polêmico, a liga não quer ter nada a ver com ela ou qualquer outra celebridade que tenha escândalos desse calibre. Lizzo está sendo cancelada bem diante de nossos olhos e tudo em tempo real. Apenas algumas semanas atrás, Lizzo estava em uma onda de sucesso como poucos artistas experimentam em suas carreiras. Mas tudo foi por água abaixo devido ao seu comportamento deplorável.

Do que Lizzo está sendo acusada?

Não são apenas acusações, há um processo ativo de assédio sexual contra a estrela agora. Vários indivíduos que experimentaram o ambiente de trabalho ao seu redor se apresentaram e a acusaram de conduta sexual imprópria além de assédio. Ex-dançarinos de apoio são os que estão apresentando esse processo e acusações muito sérias que podem levar Lizzo à prisão. Efetivamente, sua carreira está realmente em perigo agora, pois uma infinidade de histórias de diferentes fontes tem padrões semelhantes de comportamento exibidos pela artista. O advogado Ron Zambrano é quem representa as demandantes, que são três mulheres que efetivamente querem que Lizzo seja responsabilizada por seus atos.

Os nomes das dançarinas são Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez. No entanto, há muito mais pessoas que trabalharam para Lizzo e têm histórias muito semelhantes às que estão apresentando no tribunal. Dada a gravidade dessas acusações, Lizzo não tem outra opção a não ser negar tudo veementemente e deixar para um júri decidir se ela é culpada ou não. Atualmente, o show do intervalo do Super Bowl ainda não foi decidido, mas podemos riscar o nome de Lizzo da lista. No momento, o cantor tem coisas mais urgentes com que se preocupar.