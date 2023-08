A algumas semanas atrás, o ex-presidente de Barack Obama o chef faleceu infelizmente por afogamento após um acidente com uma prancha de remo. O nome dele era Tafari Campbell, ele tinha 45 anos. Tudo aconteceu perto do Martha’s Vineyard dos Obama propriedade e foi considerado um acidente pela polícia. No entanto, 10 dias após o incidente e a polícia local ainda está retendo informações básicas sobre a investigação. As autoridades envolvidas no incidente estão rejeitando qualquer pedido sobre a identidade da única testemunha relatada e o 911 chamador. Eles estão citando uma isenção que permite legalmente que a polícia retenha informações. Enquanto investigam, eles revelaram que compartilhar informações neste momento pode comprometer a investigação.

De acordo com Correio diário, o que a polícia está fazendo constitui crime federal, pois está impedindo a mídia de executar suas Primeira Emenda direitos. Até hoje, o chef tafari campbell’s a morte permanece um mistério que a mídia está tentando desesperadamente resolver. Segundo o Daily Mail, a polícia está abusando do citado Lei de Registros Públicos porque já reconheceram publicamente a morte como um acidente e descartam o crime. Uma das questões mais importantes desta investigação ainda está pendente, que é um relatório toxicológico que poderia provar se Campbell tinha drogas em seu sistema ou passou por algum tipo de episódio médico.

Declaração do xerife do condado de Dukes sobre o acidente do chefe de cozinha de Barack Obama

Isto é o que o Gabinete do Xerife do Condado de Dukes tinha a dizer sobre a retenção de informações sobre o caso: “Olá. Neste momento, não divulgaremos nenhuma gravação ou material. A Lei de Registros Públicos isenta a divulgação de registros que provavelmente prejudicariam tanto o possibilidade de aplicação efetiva da lei de que tal divulgação não seria de interesse público. A isenção permite que os oficiais de investigação retenham materiais que possam comprometer os esforços investigativos se divulgados.” A questão principal aqui é que mesmo os policiais que fizeram parte da investigação inicial não entendem por que o Gabinete do Xerife está repassando esta mensagem a todos os meios de comunicação. Eles entendem completamente como esta é uma receita perfeita para uma conspiração em torno Barack Obama.