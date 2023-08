Embaralhamento do UFC Paris vê duas novas lutas marcadas após desistências

O UFC Paris sofreu alguns golpes, mas a escalação permanece praticamente intacta graças a algumas combinações criativas.

Na quarta-feira, o UFC anunciou que após a retirada de Muin Gafurov (questões de visto) e Lucas Almeida (lesão) do card de sábado, Taylor Lapilus (18-3) agora enfrenta Caolan Loughran (8-0) no peso galo, enquanto William Gomis (12-2) enfrenta Yanis Ghemmouri (12-1) no peso pena.

Lapilus estava originalmente escalado para lutar contra Gafurov, Gomis deveria lutar contra Almeida e Loughran e Ghemmori deveriam lutar entre si na categoria até 135 libras.

Esta é uma boa notícia para todos os lutadores envolvidos, especialmente Lapilus, que busca um retorno bem-sucedido ao UFC após se separar da promoção em 2016. Na verdade, Lapilus deixou o UFC com um cartel de 3-1 e vindo de uma vitória e tem continuou a ter sucesso no cenário internacional, onde venceu sete das últimas oito lutas.

Loughran faz sua estreia no UFC após uma sequência impressionante no Cage Warriors, onde conquistou o título do peso galo e fez 4 a 0, tudo por nocaute técnico.

Gomis espera fazer 3 a 0 no UFC depois de vencer suas duas primeiras lutas pela promoção por decisão, enquanto Ghemmouri chega ao octógono pela primeira vez em uma seqüência de nove vitórias consecutivas.

O UFC Paris acontece na Accor Arena no sábado e tem como atração principal o confronto dos pesos pesados ​​entre Ciryl Gane e Serghei Spivac.

Mike Heck contribuiu para este relatório.