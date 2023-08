EMESCAM recebe inscrições até 20 de setembro

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM) está com as inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, o período de inscrição foi aberto no dia 1º de agosto.

O cronograma indica ainda que os interessados em participar do Vestibular de Medicina 2024 poderão se inscrever até o dia 20 de setembro.

Esse processo seletivo realizado pela EMESCAM tem como objetivo selecionar novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Ao todo, a EMESCAM está ofertando 100 (cem) vagas para o curso de Medicina (período integral).

Vestibular de Medicina 2024: Como se inscrever?

De acordo com as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, para se inscrever, o interessado deverá acessar o site da Fundep, Fundação responsável por organizar o Vestibular de Medicina, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 21 de setembro. O pagamento poderá ser feito somente por meio de boleto bancário, na rede bancária ou em casas lotéricas. Ainda conforme indicado no edital, o valor da taxa é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Provas

O Vestibular de Medicina da EMESCAM contará com a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, em duas etapas.

De acordo com o cronograma, a aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 7 de outubro e será no período da tarde, das 14h às 18h (horário de Brasília). Já a 2ª etapa está prevista para o dia 8 de outubro de 2023. A aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h as 13h.



Segundo o edital, na 1ª fase os candidatos responderão a uma prova objetiva sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química, Física, Biologia e Atualidades.

A avaliação da 2ª etapa contará com questões discursivas sobre as disciplinas de Química e Biologia e com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Nessa avaliação os candidatos deverão produzir um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto pela banca.

Ainda segundo as orientações do edital, no dia das provas é necessário chegar aos locais de prova com antecedência, Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. No primeiro dia de prova, a abertura dos portões está prevista para às 13h, enquanto no segundo dia a abertura acontecerá às 8h, impreterivelmente.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da EMESCAM é de 100 (cem) vagas para o curso de Medicina para ingresso no 1º semestre de 2024. Ministrado em período integral, o curso conta com duração mínima de 12 semestres.

O edital do Vestibular de Medicina 2024 indica ainda que a divulgação do resultado final, com a lista dos nomes dos classificados para as vagas, está prevista para o dia 26 de outubro de 2023. Caso haja vagas não preenchidas, a EMESCAM poderá realizar novas convocações.

Matrículas

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 27, 30 e 31 de outubro. Para realizar o registro acadêmico, é necessário apresentar toda a documentação listada no edital na Secretaria Acadêmica da EMESCAM.

Entre os documentos, a EMESCAM solicita a Carteira de Identidade (RG), o número de CPF e foto 3×4 atual do candidato. Além disso, os candidatos devem apresentar também Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e o respectivo histórico escolar, pois ter essa etapa de ensino é pré-requisito para ingresso em cursos de graduação.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular de Medicina.

