Eminem quer impedir que Vivek Ramaswamy toque sua música na campanha

O rapper de “Lose Yourself” revelou seus sentimentos ao licenciador musical BMI depois que Vivek se tornou viral por fazer rap no palco de algumas das faixas ganhadoras do Oscar de Em na Feira Estadual de Iowa no início deste mês.

Vivek acabou de sair de uma desempenho bem recebido no primeiro debate presidencial do Partido Republicano e está atualmente no meio de uma campanha midiática, incluindo uma parada no “TMZ Live”, mas Eminem não está sentindo sua vibração.