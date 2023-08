Empreendedores e empresários penedenses participam de oficina sobre precificação

Iniciativa do Sebrae Penedo realizada em parceria com a SETUREC, a Sedecin e a Sala do Empreendedor

Empreendedores e empresários penedenses participaram da oficina ‘Como Definir Preço de Venda’, uma iniciativa do Sebrae Penedo realizada em parceria com a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) e a Sala do Empreendedor.

O principal objetivo da oficina realizada na noite de segunda-feira, 21, foi de apresentar ferramentas necessárias para que o empresário entenda a estrutura dos gastos do seu negócio, formar preços de venda e, assim, ter informações e dicas para que a empresa seja mais rentável.

Os participantes foram conduzidos por Gilson Mello, consultor credenciado do Sebrae Alagoas, e aprenderam sobre ‘Conceitos de Gastos Fixos e Variáveis’, ‘A Importância da Margem’ e ‘Formação de Preço e Ponto de Equilíbrio’.

Para Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC, o momento também é uma oportunidade para aproximar e estreitar o relacionamento entre os empresários penedenses.

“Além da criação de uma rede de relacionamento entre os próprios agentes da economia do município, as oficinas também são uma oportunidade de gerar e disseminar conhecimento de forma conjunta”, acrescenta Karlinne.

“Participar de uma oficina como esse é de extrema importância. Saber, de fato, o que significa investimento, gasto e lucro, faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais profissionalizado” disse Daniel Almeida, informante turístico.

Texto Thacina Lima – jornalista e social media Seturec Penedo