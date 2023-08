empresa anuncia 500 oportunidades para vários cargos

As vagas no Assaí estão abertas. As oportunidades são para várias regiões do país. Entre os estados com vagas são: São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros estados do país.

As chances são para vários cargos, entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no grupo.

Vagas no Assaí

Entre as vagas com maiores oportunidades estão o de atendente. As atribuições do cargo estão:

promover a venda dos produtos e serviços financeiros disponibilizados, através da abordagem ativa, com qualidade no atendimento e apresentação dos produtos mais adequados às expectativas de cada cliente; efetuar o atendimento aos clientes, indagando suas pretensões, visando garantir o sucesso das operações de vendas dos produtos disponibilizados; garantir a entrega de suas metas diárias e mensais; analisar e conferir os documentos apresentados pelos clientes, sinalizando situações que fujam às normas adotadas, visando minimizar as ocorrências de fraude; dentre outras atividades.

As remunerações são compatíveis com o mercado, entre os benefícios podemos citar:

assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, entre outros.

Como funciona a inscrição

Os interessados poderão se inscrever neste site https://assai.gupy.io.



A inscrição deve ser feita por meio do RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas on-line e presenciais.

