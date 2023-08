Empresa anuncia VAGAS para estudantes em vários estados do Brasil

Mais vagas para estudantes de vários níveis de escolaridade. As oportunidades são para 30 vagas em diferentes áreas.

As vagas são para os alunos dos seguintes estados: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.

Vagas para estudantes

As chances são para 30 vagas de atuação, para o novo programa de estágio da PepsiCo, chamado de First Gen, são para as áreas de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas, Insights, Operações, Jurídico, Marketing, T.I. e Finanças.

Dentre os motivos da abertura das vagas, está a chance de entrar no mercado de trabalho. O programa terá prazo máximo de 2 anos e proporciona treinamentos técnicos e comportamentais, além de ir podendo fazer seu próprio networking.

Quem pode participar das vagas para estudantes

Para participar é preciso seguir estes requisitos:

Estar matriculado no penúltimo ou último na graduação, com a formação prevista entre setembro de 2024 a agosto de 2025.

Também precisa ter disponibilidade para atuar nas cidades onde possuem vagas.

As oportunidades são para os seguintes municípios:

São Paulo: São Bernardo do Campo, Itu, São Paulo, Sorocaba e Valinhos;

São Bernardo do Campo, Itu, São Paulo, Sorocaba e Valinhos; Paraná: Curitiba;

Curitiba; Rio Grande do Sul: Porto Alegre;

Porto Alegre; Bahia: Feira de Santana;

Feira de Santana; Pernambuco: Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes;

Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes; Minas Gerais: Sete Lagoas e Contagem.



Além de bolsa auxílio alinhado com o mercado, os aprovados ainda receberão:

plataforma de idiomas gratuito,

vale-refeição ou restaurante (conforme a localidade da vaga),

vale-transporte,

estacionamento ou cartão mobilidade,

seguro de vida,

auxílio funeral,

cartão de boas festas para o final do ano e outros benefícios

Inscrições vagas para estudantes

As inscrições estão chegando ao fim. Os interessados poderão se cadastrar por meio do First Gen – Programa de Estágio PepsiCo, podem se inscrever até o próximo sábado, dia 19 de agosto.

O processo avaliativo vai envolver as seguintes etapas:

avaliações onlines (habilidades digitais e solu), jornada gameficada, entrevista com as lideranças e RH.

O início das atividades será em setembro deste ano.

Outras vagas para estudantes

A SAP SP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) anuncia que as vagas estão abertas do processo seletivo para estudantes.

A oportunidade visa credenciar estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão.

Quem pode se inscrever no SAP SP ?

Alunos do ensino médio regular e superior. Os universitários serão para áreas de administração de empresas, direito, psicologia e serviço social. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da Secretaria da Administração Penitenciária em diversos municípios paulistas.

Veja lista de requisitos

Estar matriculado e cursando os cursos previstos no edital e ano vigente;

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;

Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, exceto pessoas com deficiência.

Os valores da bolsa dependem do tipo do estudante. O valor da bolsa-auxílio para estudantes do ensino superior corresponde a R$ 625,06 por mês, levando em consideração uma jornada de quatro horas diárias (20 horas semanais) e R$ 937,59 para uma jornada de seis horas diárias (30 horas semanais).

Já o valor da bolsa-auxílio para alunos do ensino médio é de R$ 475,05 para uma jornada de quatro horas diárias (20 horas semanais). Quanto ao auxílio transporte, será por dia trabalhado.

Avaliação

A avaliação se dará por meio de prova online. Vale lembrar que os alunos precisam concluir o exame digital e o conteúdo programático da avaliação abordará questões sobre língua portuguesa e conhecimentos gerais.

Inscrição SAP SP

As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 29 de agosto por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (www.ciee.org.br).

Vagas para estudantes

Se você busca a segunda graduação, saiba que a UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas- anuncia o total de 900 vagas remanescentes.

As oportunidades também são para pessoas que desejam realizar transferência para a instituição