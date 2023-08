Empresa financeira abre vagas de emprego para nível médio

Uma empresa financeira anuncia vagas de emprego para nível médio. As oportunidades são para DM, grupo de serviços financeiros especializado em gestão de crédito.

Ao todo são 21 vagas. Vale lembrar que os trabalhos serão no campo de cartões – private label- e cartões com bandeira Mastercard, espera que os contratados mantenham o viés humanizado no atendimento.

Os candidatos precisam ter nível médio mais experiência. A experiência deve ser nos seguintes ramos: (atendimento ativo, receptivo ou via chat)

Como as oportunidades são presenciais, os interessados precisam residir próximo a São José dos Campos ou Jacareí. Disponibilidade de horário também faz parte na hora da contratação, já que a empresa pode precisar do funcionário aos finais de semana.

A empresa deixa claro que os funcionários contratados atuarão como consultor de atendimento, tendo como objetivo prezar pela boa relação com os clientes, garantindo eficiência operacional e motivação dos atendentes.

Sobre o cargo e vagas de emprego

Os aprovados contarão com as seguintes atribuições:

Atender clientes por voz e contingência de chat/WA como prioridade;

Receber e processar pedidos, indagações e/ou queixas complexas referentes a itens ou produtos solicitados;

Dar suporte e orientação aos profissionais menos experientes ou recém-admitidos na equipe;

Manter-se atualizado sobre produtos e suas aplicações para propiciar ao cliente um elo de comunicação com a empresa;

Prover avaliação e programação da informação, de acordo com os critérios estabelecidos;

Executar processos a partir de políticas corporativas ou de padrões pré-definidos.

Os aprovados ainda serão treinados por 15 dias. O modelo de contratação é CLT e contará com os seguintes benefícios:

Cartão Flexível CAJU – Vale Alimentação/Refeição/Mobilidade; convênio médico; convênio odontológico; seguro de vida; programas de incentivo aos estudos; Gympass; apoio psicológico, social, jurídico e consultores financeiros com custo zero; entre outros.



Sobre a contratação, a direção de marketing e pessoas, Sandra Castello, destacou:

“Neste ano estamos concorrendo pela sexta vez consecutiva ao Prêmio Reclame AQUI, e isso se dá muito por nossa atenção às pessoas quando elas nos procuram. Quem entrar para nosso time precisa estar alinhado aos nossos ideais e propósitos – seguindo o nosso mote, ‘Toda história merece crédito’, o que significa que cada cliente merece ser atendido com o devido respeito e plena atenção”

Quem pode se inscrever nas vagas de emprego?

Para se inscrever para as vagas de consultor de atendimento devem se inscrever até 20 de agosto no site: https://vocedm.gupy.io/jobs/5273027.

Outros empregos

Mais um programa de empregos aberto. Dessa vez, são quase 100 vagas para diferentes cargos. As oportunidades são da Sedepp (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Sobre a escolaridade, varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. Confira lista

Vagas de emprego abertas

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Vendedor externo, Vendedor interno, Serviços gerais, Promotor de hortifruti, Projeto vanguarda Concilig, Auxiliar de marketing digital, Auxiliar de produção, Auxiliar de cozinha,

Encarregado de restaurante, Caseiro, Auxiliar de comércio, Serralheiro,

Ajudante geral, Serviços gerais lavanderia, Tratorista, Motorista, Auxiliar de almoxarifado, Trabalhador(a) agrícola polivalente, Líder de colheita, Caixa, Gestor de obras,

Assistente de atendimento digital, Diarista limpeza, Consultor de vendas, Jardineiro, Auxiliar de operações,

Nutricionista, Operador de caldeira, Soldador industrial, Açougueiro, Soldador, Supervisor de refrigeração volante, Auxiliar de cozinha c/ experiência, Aux. administrativo, Serralheiro montador de portão basculante, dentre outras profissões.

A quantidade de oportunidades varia a depender do cargo escolhido e das contratações. É bom pontuar também que há oportunidades para pessoas com deficiência, com ou sem experiência profissional e de praticamente todos os níveis de escolaridade.