empresa investe no meio ambiente e planta 100 mil árvores na Amazônia

O Tik Tok, aplicativo de criação e compartilhamento de arquivos de vídeos curtos, anunciou recentemente, que pretende plantar cerca de 100 mil árvores na floresta amazônica. A princípio, a iniciativa da empresa de mídia, é parte de um compromisso com a sustentabilidade, ou seja, com a preservação ambiental.

Vale ressaltar que a nova ação do Tik Tok faz parte de um grande número de iniciativas da companhia que tiveram início ainda no ano de 2021. Ao todo, com o projeto atual, serão 140 mil árvores plantadas. Ademais, a empresa já havia plantado 20 mil árvores em uma parceria com a Gaby Amarantos, dois anos atrás.

Durante essa ação de sustentabilidade, a cada vídeo criado através do Tik Tok, com a trilha sonora da cantora “Embraza”, com a hashtag #ReflorestaAmazônia, uma árvore plantada na floresta amazônica. Ao que parece, a iniciativa foi um sucesso e a empresa dona do aplicativo de vídeos decidiu dar continuidade a suas ações.

Analogamente, no mesmo ano de 2021, o Tik Tok junto a uma outra parceria, dessa vez com o Instituto Terra, chegaram a realizar o plantio de mais 40 mil árvores em uma área degradada de floresta atlântica, no vale do Rio Doce, que fica na cidade de Aimorés, no estado de Minas Gerais. E suas iniciativas ambientais continuam.

Ações ambientais do Tik Tok

De acordo com o Tik Tok, a empresa espera plantar durante o ano de 2023, mais de 80 mil árvores. Em síntese, essa iniciativa da organização dona do aplicativo, é fruto da campanha do dia Mundial do Meio Ambiente de 2022. deve-se observar que ela foi feita junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Aliás, nesta ação, o Tik Tok deverá plantar uma árvore a cada vídeo publicado com a hashtag #UmaSóTerra. Handemba Mutana, líder do Tik Tok for Good no Brasil, diz que “A mudança climática se tornou uma das questões mais urgentes que a humanidade enfrenta e existem maneiras criativas de aumentar a conscientização sobre o clima”.

Desse modo, Mutana afirma que esse tema ambiental faz parte da estratégia do Tik Tok e que a empresa está bastante satisfeita ao ver a força do engajamento ambiental da comunidade de usuários da plataforma. Para ele, o resultado dessas ações são expressivos, com 100 mil árvores plantadas na região da Amazônia.

O líder do Tik Tok for Good do Brasil afirma ainda que a Amazônia é uma região especial, que guarda a maior floresta tropical do mundo. Dessa maneira, convém mencionar que a iniciativa da empresa não colabora apenas com a preservação ambiental, mas também garante uma sustentabilidade econômica à população.



Meio ambiente e sustentabilidade

Essa sustentabilidade econômica se refere ao fato de que a população nestas regiões acabam sendo beneficiadas com as ações do Tik Tok. O projeto é parte do primeiro sistema agroflorestal de café orgânico. Sua produção é feita de maneira sustentável na floresta amazônica estabelecida em território nacional.

Enfim, através dessas ações, há um impacto na renda da população local, principalmente das famílias beneficiadas pelo projeto. Em síntese, além do café, a iniciativa ambiental também foca na plantação de banana, cacau, e açaí de touceira. Portanto, são uma série de investimentos que contribuem para os povos que vivem na região.

Dessa forma, convém mencionar que essa é a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030. Sendo assim, o Tik Tok tem contribuído desde o primeiro ano com um plantio exponencial de árvores. A empresa, durante o plantio, contará com a presença massiva de líderes locais, e lideranças globais.

Diálogo do Tik Tok sobre a conservação ambiental

Nesse sentido, a ideia da empresa dona do Tik Tok, é a de apresentar a natureza do Brasil. Ela busca fomentar um diálogo voltado para as ações em sua plataforma de vídeos, relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. Os participantes poderão visitar a sede do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM).

Em conclusão, os representantes locais e globais ainda terão a oportunidade de visitar o local onde haverá o plantio das árvores. Eles poderão participar de um workshop sobre as melhores práticas da plataforma. O Tik Tok então se apresenta não apenas como um dos maiores aplicativos de vídeo, mas como um líder em iniciativas do meio ambiente.