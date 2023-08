Empresário e advogado de Britney Spears fica encarregado de cuidar dela

Britney Spears perdeu a maior parte de seu sistema de apoio para ajudar com os cuidados de que ela precisa desesperadamente … deixando seu advogado e gerente essencialmente encarregado de seu bem-estar.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que não é necessariamente um caso de Mathew Rosengart dar Cade Hudson tomando as rédeas… é mais eles são as últimas pessoas de pé na vida de Britney.