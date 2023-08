Empresas lançam promoções para comemorar Dia do Gamer

O Dia Internacional do Gamer é comemorado no dia 29 de agosto sem um grande porquê. A história conta que, em 2008, um grupo de revistas espanholas especializadas em games decidiram que este seria um bom dia para destacar este segmento da cultura pop. O lado positivo é que isso significa que fabricantes do segmento de videogames começaram a fazer promoções como forma de comemorar a data.

Uma dessas empresas é a Nvidia, fabricante de placas de vídeo, que é um hardware fundamental na hora de montar um PC gamer. Também chamadas de GPUs, os equipamentos da Nvidia são impulsionados por inteligência artificial e oferecem os melhores recursos visuais e desempenho nos principais jogos da nova geração.

Placas de vídeo GeForce RTX 3050 chegam a ter até R$ 600 de desconto a depender da configuração do hardware. Já a GeForce RTX 3060TI bateu os R$ 1,4 mil de desconto no site da Nvidia.

No site da Nvidia, também é possível encontrar PCs gamers já montados com preços mais em conta para comemorar o Dia Internacional do Gamer. Além disso, há uma série de notebooks de diferentes fabricantes em oferta.

A empresa destaca que as placas de vídeo vão rodar a DLSS 3.5, um recurso exclusivo das GPUs da Nvidia que usa deep learning para renderizar gráficos de última geração e entregar uma performance sem perda de quadros por segundo, exigindo menos do hardware de um PC.

Vantagens do DLSS 3.5

A fabricante explica que o DLSS 3.5 aumenta o desempenho usando IA para gerar mais frames. O DLSS analisa quadros sequenciais e dados de movimento do novo acelerador de fluxo óptico das GPUs GeForce RTX série 40 para criar quadros adicionais de alta qualidade. Assista a este vídeo para ver todo o seu potencial.

O DLSS 3.5 também melhora a qualidade da imagem em aplicativos de criação 3D em tempo real, o que ajuda pessoas que trabalham com aplicativos muito pesados. Exclusivo para placas de vídeo GeForce RTX, o recurso Ray Reconstruction será incluído nos próximos lançamentos do D5 Render, Chaos Vantage e Nvidia Omniverse.



Jogos que receberão DLSS 3:

Call of Duty: Modern Warfare III – contará com DLSS 3 no lançamento em 10 de Novembro.

Fortnite – já conta com DLSS 2 e Reflex, receberá DLSS 3 em breve.

PAYDAY 3 – contará com DLSS 3 no lançamento em 21 de Setembro.

Allan Wake II – o jogo estará disponível em 27 de outubro com suporte a Ray Tracing Completo e Nvidia DLSS 3.5.

Periféricos em promoção

A HyperX, braço da HP Inc. dedicado a periféricos gamer, também entrou no clima da data para celebrar junto com a comunidade. Até às 23h59 do próximo domingo (3/9), consumidores que quiserem turbinar seus setups de jogos podem aproveitar ofertas rotativas em dez periféricos HyperX.

São quatro headsets, três mouses, dois teclados e um microfone que podem ser adquiridos com descontos de até 60% em varejistas parceiras. A lista completa dos produtos e preços promocionais pode ser vista no site exclusivo da campanha.

Entre os principais destaques, o HyperX Cloud Stinger Core, headset de entrada da HyperX, focado no custo-benefício, está à venda com desconto de 59,9%. O produto que tem preço sugerido de R$ 369 pode ser comprado durante a campanha por apenas R$ 147,87.

Outra sugestão é o HyperX Pulsefire Raid, mouse ergonômico, de alta performance que conta com 11 botões programáveis e pode ser encontrado até 56,6% mais barato. O produto que tem preço sugerido de R$ 346 está à venda por apenas R$ 150.

Outro periférico em oferta é o HyperX Alloy Origins 60, um teclado mecânico com iluminação RGB em LED personalizável que tem preço sugerido de R$ 706,76, mas está disponível por R$ 399,90.

Por fim, o microfone HyperX SoloCast na cor branca, é uma excelente opção para streamers e criadores de conteúdo que buscam um equipamento de qualidade, com recursos práticos que otimizem e aprimorem suas gravações e transmissões. O periférico que normalmente custa R$ 458,81 está à venda por preços que chegam a R$ 339,99 – desconto de até 12,8%.