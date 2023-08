Encceja 2023 registrou mais de 1 milhão de inscrições

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou dados referentes à edição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. De acordo com o órgão, ao todo, o Encceja 2023 recebeu 1.104.146 milhões de inscritos.

Os dados quanto ao perfil dos inscritos foram divulgados pelo Inep na última quarta-feira (2). A maioria dos inscritos buscam certificação do ensino médio. Do total dos inscritos, 910.574 (82,47%) farão a avaliação do ensino médio médio, enquanto os demais 193.572 inscritos (17,53%) buscam a certificação para o ensino fundamental.

O Inep informou ainda que a maioria dos participantes são do sexo feminino. Ao todo, 613.0709 mulheres se inscreveram no Encceja 2023, totalizando 55,53%. O número de homens inscritos é 491.049 (44,47%).

Ainda de acordo com os dados publicados pelo Inep, a faixa etária com maior número de inscrição é de pessoas com idade entre 31 e 59 anos.

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é um exame realizado pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de conceder certificação de ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino.

Nesse sentido, podem participar do exame os jovens e adultos que estão nessa condição e que possuem a idade mínima estabelecida pela pasta.

A idade mínima para buscar a certificação do ensino médio é de 15 anos completos na data da prova, enquanto para a certificação de nível médio, o MEC exige que o estudante tenha 18 anos completos na data de aplicação do exame.

Nesse sentido, com os resultados obtidos no Encceja, os participantes podem conseguir:

Provas do Encceja 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Encceja 2023 está marcada para o dia 27 de agosto de 2023. A aplicação acontecerá em dois turnos, no período das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30 (horário oficial de Brasília), com locais de prova em todas as regiões do país.

No período da manhã, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h, com fechamento às 8h45. Já no período da tarde, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15.

Conforme indicado no edital, ao todo, os candidatos responderão a 120 questões objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa, com a seguinte distribuição:

Ensino Fundamental

Matutino : Provas de Ciências Naturais e Matemática, com 60 questões, sendo 30 de cada área;

: Provas de Ciências Naturais e Matemática, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino: Provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área; e Redação.

Ensino Médio

Matutino : Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, com 60 questões, sendo 30 de cada área;

: Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino: Provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área, e Redação.

O edital do Encceja 2023 indica ainda que, no período da manhã, a aplicação terá duração de 4 horas, enquanto no período da tarde a duração será de 5 horas.

Resultado

Segundo o Inep, para obter aprovação no Encceja, obtendo seu certificado, o candidato precisa alcançar a nota mínima de 100 pontos em cada prova, além de tirar 5 na redação. De acordo com o cronograma do Inep, a publicação do resultado do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro de 2023.

