Encontre a palavra cumprimento e encare essa aventura agora!

Elaboramos um teste, com o intuito de testar como está sua percepção. A missão é descobrir onde está a palavra “CUMPRIMENTO” em meio às demais, você tem somente 10 segundos. Envie também esse desafio para seus amigos. Confira a seguir!

Teste – Descubra onde se encontra a palavra “CUMPRIMENTO” na figura abaixo:

Comunicar e sua importância

Saber como se deve comunicar é de extrema importância atualmente. Basicamente, a comunicação é uma das bases da sociedade humana. Desde os princípios, a humanidade utiliza os gestos e sons para expressar suas informações, emoções e conhecimentos.

Portanto, é através da comunicação que os seres se conectam, criando laços e relações significativas. De modo geral, é uma base firme para a confiança e entendimento no outro.

Além disso, dialogar com uma pessoa mais próxima, possui a capacidade de trazer sentimentos variados, como felicidade, amor e saudade.

Por outro campo de visão, uma simples palavra também pode levar a negatividades, como dor e raiva, ocasionando em discussões e /ou brigas.

Então, a troca quando é feita de forma clara e concisa, contribui na evolução da sociedade, nos dias atuais, conseguimos observar pessoas assistindo e absorvendo coisas novas através da internet.

Com isso, o primeiro interesse que faz com esses seres dediquem a maior parte do seu dia a esse modelo de entretenimento, está ligado na aptidão do comunicador em ensinar suas questões e entendimentos.



Você também pode gostar:

LEIA MAIS: Teste de atenção: quantos erros você consegue encontrar?

Agora, sobre o teste, não conseguiu encontrar a resposta? Calma, nós iremos te mostrar!

Resposta do teste – Descubra onde se encontra a palavra “CUMPRIMENTO”

Como destacamos na imagem acima, a palavra “CUMPRIMENTO” está localizada na quinta linha começando da parte superior e na quarta colocação ao ser contada da esquerda para direita.

Agora, parece ser fácil, não é mesmo? Não se preocupe se não teve êxito neste teste, acesse Notícias Concursos e tente novamente outro modelo. Até a próxima!