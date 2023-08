encontre as 7 diferenças em 20 segundos

Vamos fazer um desafio viking? Hoje nosso teste é sobre esse tema que vem fazendo muito sucesso. Assim, queremos propor que você encontre as 7 diferenças na imagem abaixo em apenas 20 segundos.

Esse desafio é ótimo para exercitar o cérebro e ativar questões de atenção, percepção e foco. Dito isto, chega de papo e vamos ao jogo!

Encontre as 7 diferenças na imagem do desafio Viking

O grande desafio é conseguir encontrar as diferenças em apenas 20 segundos. Você vai ter que ser ágil e visão aguçada para não perder o prazo. Então, preparado? Veja a imagem e encontre as diferenças:

Na imagem acima podemos observar um líder Viking e seu barco. Eles estão prontos para a batalha, aparentemente. O mar está agitado e é possível ver também nuvens e um pássaro sobrevoando o local.

Mas onde estão as diferenças? No barco? No Viking? Ou no mar? Você conseguiu encontrar todas em apenas 20 segundos? Caso não tenha conseguido, tente novamente, agora com um tempo extra de 10 segundos.

Se, mesmo assim ainda faltou encontrar uma ou outra diferença, continue por aqui e veja a resposta desse desafio a seguir.

Encontre as 7 diferenças nesse desafio Viking: resposta



Agora vamos ver a resposta desse incrível jogo das 7 diferenças:

Então, as diferenças são:

Capacete do Viking;

Botão que prende a capa do Viking;

Amuleto/colar no pescoço do Viking;

Movimento de uma das ondas;

Presença de uma ilha ao fundo da imagem;

Direção em que o pássaro está voando;

Bandeira presenta no mastro do navio.

Olhando a resposta, esse desafio parece muito fácil. Mas poucas pessoas conseguem encontrar todas as diferenças em 20 segundinhos.

Desafie seus amigos e teste sua percepção

Jogos ao estilo dos “7 Erros” fazem muito sucesso entre pessoas de praticamente todas as idades. Isso porque eles apresentam inúmeros benefícios para a nossa saúde mental. Os principais são:

Melhora nosso foco e atenção de maneira simples e eficiente;

Aguça a nossa percepção, sendo um jogo útil para quem precisa melhorar nesse quesito;

É uma excelente forma de entretenimento, é de graça e não requer uso de tecnologias avançadas.

Assim sendo, esses jogos são perfeitos para crianças, adultos e idosos:

Crianças: ajudam na formação e desenvolvimento de partes importantes do cérebro, contribuindo para noções básicas de percepção e agilidade;

Adultos: jogo muito útil como forma de relaxamento, ajudando a evitar ou diminuir o estresse, especialmente para pessoas que trabalham concentradas e/ou em frente ao computador;

Idosos: mantém o cérebro ativo, prevenindo doenças ou até mesmo retardando problemas já existentes.

Por isso, comece a desafiar seus amigos e conhecidos hoje mesmo e veja quem consegue encontrar as 7 diferenças em apenas 20 segundos nesse desafio Viking.