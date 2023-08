encontre o pássaro em meio as renas!

Desafios de quebra-cabeça estão ganhando bastante espaço na internet. Basicamente, essas figuras prendem a total atenção da nossa mente, dificultando encontrar itens, objetos ou até mesmo animais escondidos.

Seguindo essa linha de raciocínio, salientamos que o cérebro humano é um órgão tão importante, capaz de processar várias informações em frações de segundos.

Contudo, quando os desafios de quebra-cabeça são apresentados como um teste de localizar um elemento escondido em uma cena bagunçada, nosso cérebro costuma falhar às vezes.

Sendo assim, você pode optar por aceitar esse desafio e tentar encontrar o pássaro no meio de inúmeras renas? O tempo estipulado para essa atividade é 25 segundos. 3, 2, 1… Pode começar!

Encontre o pássaro: resolvendo o quebra-cabeça

A figura retrata diversas renas natalinas agrupadas em um só lugar. Existe uma série de fatores que podem distraí-los, como, por exemplo: os narizes de bolinha vermelha, os chifres, os gorros e os lenços/colares vermelhos ou amarelos.

Dessa forma, pode ser algo muito confuso para o nosso cérebro, pois o pássaro está camuflado entre as renas, combinando até mesmo a forma de se vestir.

LEIA MAIS: Quebra-cabeça mostra dois sapatos quase idênticos – qual é a diferença?



Você também pode gostar:

No entanto, o mesmo não possui chifres e o corpo está escondido, mostrando apenas a sua cabeça. Então, conseguiu localizá-lo? O tempo de 25 segundos só coloca ainda mais pressão nessa ilusão de ótica.

Mas então, não se desespere. Aqui estão algumas sugestões que podem tornar esse quebra-cabeça mais fácil para você.

Remova as distrações: buscar e encontrar quebra-cabeças na maioria das vezes requer foco total. Com isso, durante todo o processo, mantenha seus outros aparelhos em silêncio e concentre-se na figura;

Foco na imagem: outra dica que pode te auxiliar a resolver não só esse, mas outros testes visuais, é manter somente a figura do desafio na tela. Assim, o desempenho do cérebro irá aumentar.

Quebra-cabeça: solução do pássaro escondido

Se você não conseguiu encontrar o pássaro, tudo bem, não desista! Continue buscando essas ilusões de óticas de localizar itens escondidos, com o passar do tempo você se tornará um especialista no assunto.

Agora, aqui está a solução para esse desafio, destacamos o pássaro com um círculo amarelo, com o intuito de facilitar ainda mais a visualização.

LEIA TAMBÉM: Picles escondido: ilusão de ótica de dar água na boca!