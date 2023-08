Encontro numismático em Penedo reúne colecionadores de Alagoas e de Sergipe no próximo domingo, 20

Matéria atualizada às 13h50

Colecionadores de raridades, especialmente moedas, encontram-se em Penedo no próximo domingo, 20 de agosto, data do 5º Encontro Numismático Alagoano.

Expositores de Alagoas e de Sergipe participam do encontro que acontece no horário entre 9h e 15 horas, no auditório da Casa de Aposentadoria, com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

De acordo com os organizadores do evento que volta a ser realizado na cidade histórica, colecionadores que residem em Penedo também podem expor, acervo que será analisado por Silvana Uchôa, uma das organizadoras do encontro.

O contato para interessados é o telefone/whatsapp (82)98714-6756.

Além da exposição aberta ao público, o 5º Encontro Numismático Alagoano é uma excelente oportunidade para troca de informações e ampliação dos acervos que revelam curiosidades e fatos sobre a história, a cultura e a economia de diferentes países e períodos.

O que é a numismática?

A numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas, tanto do ponto de vista histórico quanto técnico. Os numismatas estudam a fabricação, a distribuição e o uso de moedas, bem como os símbolos e imagens que elas carregam.

A numismática é uma ciência antiga, que remonta à Grécia e à Roma antigas, que tornou-se um hobby popular atualmente.

Os primeiros numismatas eram historiadores e arqueólogos que usavam moedas para aprender sobre o passado. No século XIX, a numismática tornou-se uma disciplina acadêmica independente.

Fotos – arquivo dos realizadores