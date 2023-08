Enem e Vestibular: A literatura de Cordel

A literatura de cordel é uma forma literária tradicional brasileira, caracterizada por versos rimados e narrativas populares. Essa manifestação artística tem suas raízes no nordeste do Brasil e ao longo dos anos ganhou destaque em todo o país. A seguir apresentaremos o que é a literatura de cordel, alguns dos seus principais autores e a importância dessa rica tradição para a cultura popular brasileira.

O que é a Literatura de Cordel?

A literatura de cordel é uma forma de poesia popular que se origina do repente, uma arte oral de improvisação típica do nordeste brasileiro. Seu nome deriva da maneira como os folhetos eram tradicionalmente vendidos e expostos: pendurados em barbantes, cordéis ou cordas em feiras, praças e mercados. Cada folheto, também conhecido como “livro de cordel” ou “folheto de cordel”, contém uma história completa, narrada em versos rimados e métrica regular.

As temáticas abordadas nos cordéis são diversas, englobando desde aventuras épicas e romances até contos moralizantes e críticas sociais. Essa pluralidade reflete as preocupações, alegrias e angústias do povo brasileiro ao longo da história, tornando-se, assim, um importante veículo de expressão da identidade cultural do país.

Principais características

Algumas das principais características do cordel são as seguintes:

Versos rimados : A escrita dos cordéis se dá em versos, geralmente com rimas ao final de cada linha. A rima é uma característica marcante, pois ajuda a tornar os versos mais cativantes e memoráveis.

Métrica regular : Os cordéis seguem uma métrica específica, o que significa que os versos têm um número determinado de sílabas poéticas, o que contribui para a harmonia e a cadência da poesia.

Folhetos ilustrados : Tradicionalmente, os cordéis eram vendidos em pequenos folhetos com ilustrações coloridas na capa. Essas ilustrações serviam como chamariz para atrair a atenção dos leitores e também ajudavam a representar visualmente a história contida no cordel.

Presença da oralidade: Influenciado pela tradição do repente, os cordéis muitas vezes incorporam elementos da oralidade, como, por exemplo, expressões regionais, gírias e formas de falar características de determinadas regiões do Brasil.

Entre os autores que marcaram a história do cordel, destacam-se figuras que deixaram um legado duradouro.

Patativa do Assaré é um dos maiores poetas populares do Brasil. Sua vasta obra de cordéis destaca-se por retratar a vida e as questões do povo nordestino, sendo influenciada pelas raízes sertanejas do autor. Leandro Gomes de Barros também é um poeta de relevância nacional, aparecendo como o pioneiro da literatura de cordel. Ele foi um dos primeiros escritores a dedicar-se à produção e publicação de cordéis em larga escala.

Outro autor que deixou sua marca na literatura de cordel é João Martins de Athayde. Sua contribuição foi essencial para consolidar e expandir essa forma de expressão, pois em seus cordéis, João Martins abordou temas variados, desde questões de justiça social e religião até histórias de amores e desilusões, tocando o coração e a mente dos leitores com suas narrativas envolventes.



Você também pode gostar:

Importância do Cordel

A literatura de cordel possui uma importância inestimável para a tradição popular brasileira, desempenhando diversos papéis fundamentais na sociedade. Por meio dos cordéis, histórias e tradições que eram transmitidas oralmente de geração em geração foram registradas e preservadas por escrito, evitando o esquecimento e a perda dessas preciosas manifestações culturais. Assim, o cordel se tornou um importante arquivo das narrativas populares, garantindo que essas ricas histórias sejam conhecidas e apreciadas pelas futuras gerações.

Através de suas histórias comuns, ele conecta pessoas de diferentes origens e regiões, reforçando os laços culturais e a unidade do povo brasileiro. Os cordéis celebram o folclore, as lendas, os costumes e as tradições populares, tornando-se, assim, um símbolo da rica diversidade cultural do Brasil.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT em seu trabalho acadêmico; saiba mais.