ENEM EM 3 MESES! Confira agora os temas de atualidades que podem cair na prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais provas de seleção para o ingresso no ensino superior no Brasil. Com a aproximação do Enem 2023, é essencial que os estudantes estejam preparados para enfrentar os desafios que a prova pode apresentar. Uma das áreas de conhecimento que merece atenção especial é a atualidade, pois é comum que questões relacionadas a fatos recentes sejam abordadas. Neste artigo, reunimos os principais acontecimentos dos primeiros seis meses do ano que podem ser cobrados no Enem, para ajudá-lo a se preparar de forma mais eficiente. Acompanhe!

Janeiro: Posse de Luiz Inácio Lula da Silva e invasão dos Três Poderes

O ano de 2023 começou com a posse do 39º presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Após uma eleição polarizada, Lula iniciou seu terceiro mandato com promessas de diversidade, crescimento econômico e a volta de antigos programas sociais. Logo no segundo dia de governo, o presidente revogou o decreto que segregava estudantes com deficiência nas escolas. Esses acontecimentos políticos podem ser abordados nas questões do Enem, relacionados à história recente do país e aos impactos das políticas governamentais.

No mesmo mês, ocorreu a invasão dos Três Poderes em Brasília por grupos anti-democráticos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a invasão, obras de arte foram depredadas, incluindo o quadro “As Mulatas”, de Di Cavalcanti. Esse episódio pode ser explorado em questões relacionadas à arte, patrimônio cultural e manifestações políticas.

Fevereiro: Chuvas intensas em São Gonçalo e eleições no Senado e na Câmara dos Deputados

No mês de fevereiro, a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi castigada por fortes chuvas que resultaram em inundações e deslizamentos de terra. Essas tragédias naturais, agravadas pelas mudanças climáticas, podem ser tema de questões sobre meio ambiente, sustentabilidade e ações governamentais para prevenção e mitigação de desastres.

No âmbito político, destacaram-se as eleições para a presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado, enquanto Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara. Esses eventos podem ser abordados em questões sobre o funcionamento e a importância dos poderes legislativos no Brasil.

Março: Violência em escola de São Paulo e relatório da ONU sobre o clima

No mês de março, um triste episódio de violência ocorreu em uma escola em São Paulo, onde um aluno de 13 anos matou uma professora e deixou quatro feridos. Esse caso chocante pode ser tema de questões sobre violência nas escolas, segurança pública e os desafios enfrentados pela educação no país.

Outro acontecimento relevante foi a divulgação do relatório da ONU sobre o clima, que apresentou dados alarmantes sobre as mudanças climáticas e seus impactos. Aumento da temperatura global, concentração de gases de efeito estufa e a inadequação dos recursos financeiros para o combate às mudanças climáticas são alguns dos aspectos abordados no relatório. Esses temas podem ser explorados em questões sobre meio ambiente, sustentabilidade e políticas públicas.



Abril: ChatGPT e bloqueio do Telegram pela Justiça Federal

O mês de abril foi marcado pela febre do ChatGPT, uma inteligência artificial que ganhou destaque na internet. A eficácia e confiabilidade dessa tecnologia foram questionadas, com relatos de informações incorretas ou incompletas. Esse assunto pode ser tema de questões sobre tecnologia, ética e confiabilidade das informações na era digital.

Outro acontecimento relevante foi o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram pela Justiça Federal, devido ao descumprimento de uma ordem judicial. Esse episódio levantou debates sobre a regulação das redes sociais e a necessidade de cooperação entre empresas de tecnologia e autoridades para combater a disseminação de conteúdos ilegais e prejudiciais. Esses temas podem ser abordados em questões sobre direitos digitais, liberdade de expressão e responsabilidade das plataformas online.

Maio: Coroação de Charles III no Reino Unido e racismo no futebol

No mês de maio, ocorreu a coroação de Charles III como rei do Reino Unido, após a morte da Rainha Elizabeth II. Esse evento histórico pode ser tema de questões sobre a monarquia britânica, suas tradições e o papel da família real na sociedade contemporânea.

No campo esportivo, um episódio de racismo marcou o futebol, com torcedores adversários proferindo ofensas racistas contra o jogador brasileiro Vinicius Jr. Esse caso ilustra o racismo no esporte e pode ser tema de questões sobre discriminação racial, preconceito e ações de combate ao racismo.

Junho: Política de redução de preços para carros populares e Censo 2022

No mês de junho, o governo anunciou uma política temporária de redução de preços para carros populares, com o objetivo de estimular a indústria automotiva. Essa medida pode ser tema de questões sobre economia, políticas governamentais e impactos ambientais do aumento da circulação de veículos.

Outro destaque do mês foi a divulgação do Censo 2022 pelo IBGE, que revelou a população brasileira oficial de 203.602.512 habitantes. Esse dado demográfico pode ser tema de questões sobre a realidade socioeconômica do país, distribuição populacional e desafios para o planejamento urbano.

Principais Acontecimentos que podem ser cobrados no Enem

Neste artigo, apresentamos uma síntese dos principais acontecimentos dos primeiros seis meses do ano que podem ser cobrados no Enem. É importante ressaltar que esses temas são apenas sugestões e que a prova do Enem pode abordar outros assuntos relacionados à atualidade. Portanto, é fundamental que o estudante esteja sempre atualizado e busque informações complementares em veículos de notícias confiáveis. Além disso, é essencial que o candidato desenvolva habilidades de interpretação de texto, análise crítica e argumentação, pois essas competências são fundamentais para o bom desempenho no Enem.

