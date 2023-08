“Enem” para concursos públicos? Entenda proposta do Governo

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está estudando a possibilidade de criar uma prova nacional que unifique todos os concursos públicos para cargos no governo federal. A ideia é inspirada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e busca democratizar o acesso aos cargos públicos, além de expandir a aplicação da prova para regiões mais remotas do país.

Um novo modelo de prova para concursos públicos

A proposta é que a prova siga o modelo de aplicação do ENEM, sendo levada a localidades mais isoladas e com um custo mais acessível. Assim como no ENEM, a prova para concursos públicos também abordaria questões de conhecimentos gerais, além de questões específicas relacionadas às áreas escolhidas pelos candidatos.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destaca que esse novo modelo de prova é uma forma de democratizar o acesso aos cargos públicos e fortalecer o Estado brasileiro. A abertura de novas vagas no governo federal já foi anunciada, e a prova unificada busca tornar o processo de contratação mais eficiente e inclusivo.

Expandindo a aplicação da prova para regiões remotas

Segundo um estudo provisório realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a prova seria aplicada em 180 cidades, principalmente nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste. A escolha dessas cidades visa garantir que a prova alcance regiões mais remotas do país e promova a igualdade de oportunidades para os candidatos.

A ministra Esther Dweck ressalta que a implementação da prova unificada nasce da constatação de que muitos órgãos federais estão há bastante tempo sem realizar concursos públicos. Além disso, a concentração das provas nas grandes cidades dificulta o acesso de candidatos de outras regiões. A experiência adquirida com o ENEM serviu de inspiração para remodelar os processos seletivos e torná-los mais acessíveis.

Consultas e sugestões de órgãos interessados

Para viabilizar o projeto, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está consultando órgãos como o Ipea, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e a Advocacia-Geral da União (AGU). A ideia é coletar críticas e sugestões para aprimorar o modelo da prova unificada.



A ministra Dweck destaca que várias conversas já foram realizadas com órgãos interessados em realizar concursos públicos. Porém, o modelo da prova ainda está em desenvolvimento, e a próxima etapa é ouvir outros ministérios do governo Lula, autarquias, institutos de pesquisa e agências reguladoras para enriquecer o projeto com diferentes perspectivas.

Ampliando as oportunidades de emprego público em 2023

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou a abertura de 8.360 novas vagas em concursos públicos para o ano de 2023. Esse número inclui as vagas previamente autorizadas e as novas vagas anunciadas em julho.

A ministra Esther Dweck já havia anunciado, em junho, a autorização para a abertura de 4.436 vagas em concursos públicos. Posteriormente, esse número foi ampliado para 5.880 cargos. Com a implementação da prova unificada inspirada no ENEM, a expectativa é que o processo seletivo seja mais eficiente e abra oportunidades para candidatos de diferentes regiões do país.

Conclusão

A implementação de uma prova unificada para concursos públicos inspirada no ENEM é uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para democratizar o acesso aos cargos públicos e fortalecer o Estado brasileiro. O novo modelo de prova busca expandir a aplicação para regiões mais remotas do país, garantindo que candidatos de diferentes localidades tenham a oportunidade de participar dos processos seletivos.

A consulta a órgãos especializados e a busca por sugestões visam aprimorar o modelo da prova unificada, tornando-a mais inclusiva e eficiente. A abertura de novas vagas em concursos públicos também contribui para a geração de empregos e o fortalecimento da administração pública federal.

Com a implementação desse novo modelo de prova, espera-se que o acesso aos cargos públicos seja mais democrático e que os candidatos tenham a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e capacidade em um processo seletivo abrangente e justo. A prova unificada inspirada no ENEM representa um avanço na busca por um serviço público cada vez mais eficiente e inclusivo.